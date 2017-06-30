باركليز وسكوتلند يوقفان تداول الريال القطري

قال متحدث باسم رويال بنك أوف سكوتلند، اليوم الجمعة، إن عملاءه لم يعد بمقدورهم بيع أو شراء الريال القطري في فروع المصرف؛ في الوقت الذي قال فيه مصدر، إن بنك باركليز أوقف هو الآخر تداول الريال القطري.

وقال المتحدث إن طرفًا ثالثًا معنيًا بتقديم خدمات البنك الخاصة بالصرف أوقف التداول على العملة القطرية.

كان مصرف قطر المركزي قال في وقت مبكر اليوم، إنه سيضمن كل عمليات تحويل العملة للجمهور داخل قطر وخارجها، دون تأخر، وأن البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد.

وجاء البيان بعد تقارير إعلامية، ذكرت أن بعض شركات الصرافة توقفت عن شراء الريال القطري، وهي تقارير وصفها البنك المركزي أنها “ليس لها أي أساس من الصحة”.