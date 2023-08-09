«باركفيل» تُخطط لاستثمار أكثر من 300 مليون جنيه العام المقبل 2024

كشف الدكتور محمود فراج الرئيس التنفيذي بشركة “باركفيل” أنها تُخطط لضخ استثمارات جديدة بأكثر من 300 مليون جنيه خلال العام المقبل 2024 تتضمن توسعات المصنع، وإطلاق حزمة من العلامات التجارية والمنتجات الجديدة.

وقال إن تلك القيمة ستُقسم ما بين التمويل الذاتى والقروض البنكية، موضحًا أن «باركفيل» لديها تسهيلات مفتوحة مع عدد من البنوك المحلية، على رأسهم بنك «قطر الأهلى الوطني».

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للمصنع الجديد المخطط افتتاحه خلال أيام، قال ل “المال” إن الشركة تتبنى خطة توسعية كبيرة له الفترة المقبلة بمضاعفة مساحته الحالية، وزيادة خطوط الإنتاج لأكثر من الضعف أيضًا.

وكشف أن المخططات تهدف لإضافة 3 خطوط إنتاج جديدة فيما يتعلق بالمستحضرات التجميلية، وآخر للمكملات الغذائية ليصبح الإجمالى 4 خطوط جُدد

تجدر الإشارة إلي أن الشركة تعتزم افتتاح مصنعها الأول خلال الأيام القليلة المقبلة أواخر أغسطس الجارى باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه تم ضخها من 2017 .