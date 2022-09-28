«بارتمنت» للتكنولوجيا العقارية تحصل على 1.5 مليون دولار خلال جولة تمويل أولية

أعلنت شركة Partment الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا العقارية وتقديم خدمة الملكية المشتركة للمنازل، عن نجاحها في إتمام جولة تمويل أولية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، والتي ستقوم الشركة من خلالها بتطوير منصتها الرقمية وتقديم خدماتها الأساسية للسوق المصري.

وبحسب بيان للشركة، قاد جولة التمويل شركتي رأس المال الاستثماري إنكلود و بلس فينتشر كابيتال (VC+)، بجانب مجموعة متنوعة من المستثمرين الملائكيين، بينهم مديرين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا وخبراء في القطاع العقاري.

كما تركز شركة “إنكلود” على الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقدم وتدعم خدمات التكنولوجيا المالية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. بينما تقوم شركة “بلس فينتشر كابيتال” (VC+) بالاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال دعم جولات التمويل الأولية.

تقدم شركة بارتمنت حلاً سلسًا لعملائها يُمكنهم من امتلاك منازل بشكل تشاركي من خلال المنصة الرقمية ونظام الحجز الذكي الذي يتم من خلاله دفع جزء من سعر الوحدة، بالإضافة إلى توفير خدمة شاملة لإدارة الممتلكات التي تضمن الانتفاع الأمثل بالوحدات.

ويمكن للعملاء التسجيل عبر المنصة والتواصل مع أحد خبراء بارتمنت هاتفياً لإمدادهم بالمزيد من المعلومات بشأن الوحدات العقارية المتاحة، وكافة أوجه المساعدة التي يحتاجونها لشراء حصة في الوحدة الوحدة المفضلة لديهم.

علق نديم ناجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بارتمنت قائلاً: “نحن نؤمن أننا سنغير طريقة شراء العقارات واستغلالها في مصر من خلال المفهوم الجديد للتملك الذي نقدمه في السوق المحلي والدولي.

كما اننا فخورون بالدعم الذي حصلنا عليه من كبار المستثمرين الذين تفهموا رؤيتنا ودعموها، حيث ستعزز ثقتهم في نموذج أعمالنا وما قدموه من دعم مالي ومشورة قدرتنا على تحقيق أهدافنا قصيرة وطويلة المدى بالإضافة إلى توسيع نطاق أعمالنا في مصر والمنطقة”.

وقال إسلام درويش، الشريك المؤسس العام لشركة إنكلود لرأس المال الاستثماري: “لدينا في الشركة التزام قوي بدعم الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية ودفع عملية الشمول المالي إلى الأمام، وذلك من خلال دعم مؤسسي الشركات ذات الأفكار القابلة للتطبيق عالميًا.

كما علق حسن حيدر، الشريك الإداري في شركة بلس فينتشر كابيتال (VC+) قائلًا: “دائمًا ما نراهن على دعم المُؤسسين الإستثنائيين والموهوبين، لذا، نحن متحمسون لدعم فريق بارتمنت ونتطلع إلى مستقبل عظيم للشركة، فنحن نري أن المفهوم الجديد والمُبتكر الذي يقدمونه للملكية المشتركة للمنازل سيعزز الطلب في السوق ويغير شكل قطاع العقارات في مصر وخارجها”.

اسس شركة بارتمنت كلا من نديم ناجي، الرئيس التنفيذي وأحمد رجّال، رئيس العمليات وشينمايا داس، المدير التقني للشركة بهدف تغيير شكل سوق العقارات، و تُتيح بارتمنت إمكانية البحث عن المنازل المتاحة للملكية المشتركة في مختلف المُدُن من خلال قوائم الوحدات المُعدة مُسبقًا من قبل الشركة أو المعروضة عبر عملاء آخرين.

ويتمكن العملاء من استخدام الوحدة لأكثر من 40 ليلة في العام الواحد، مع إمكانية التخارج من الاستثمار عن طريق بيع حصتهم بسلاسة وبشكل مستقل مما يمكنهم من جني الأرباح.

