بارتفاع 76.4%.. «الإحصاء»: التبادل التجاري بين مصر وقطر يسجل 44.8 مليون دولار فى 2021

سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%،بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049.1%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1% طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 1.29 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3 %.

وبلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.5%.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021 / 2022 مقابل 116.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مساء أمس الجمعة، بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفق ما أعلن بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، مضيفًا أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.