بارتداء قبعة سوداء.. هاني شاكر يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة

قام النجم هاني شاكر اليوم بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي ، وذلك لتشويق الجمهور لأغنيته الجديدة التي سيطرحها خلال الأيام القادمة .

وظهر شاكر في الصورة الجديدة التي لفتت الأنظار له بمجرد طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بلوك مختلف لم يعتاده الجمهور منه سابقا ، فظهر متخفيا ومرتديا قبعة سوداء وبدلة كلاسيكية بنفس اللون ومعلقا عليها بكلمة ” قريبا” .

حيث تأتي هذه الأغنية الأولى له منذ فترة طويلة ، بعد آخر أغنية قدمها العام الماضي “لو سمحتوا” التي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي .

من ناحية أخرى يحيى هاني شاكر حفلين غنائيين في لبنان ليلة رأس السنة 31 ديسمبر وكذلك 31 ديسمبر أيضا .