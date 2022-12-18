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بارتداء قبعة سوداء.. هاني شاكر يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة

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قام النجم هاني شاكر اليوم بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي ، وذلك لتشويق الجمهور لأغنيته الجديدة التي سيطرحها خلال الأيام القادمة .

بارتداء قبعة سوداء.. هاني شاكر يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:45 ص, الأحد, 18 ديسمبر 22

قام النجم هاني شاكر اليوم بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي ، وذلك لتشويق الجمهور لأغنيته الجديدة التي سيطرحها خلال الأيام القادمة .

وظهر شاكر في الصورة الجديدة التي لفتت الأنظار له بمجرد طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بلوك مختلف لم يعتاده الجمهور منه سابقا ، فظهر متخفيا ومرتديا قبعة سوداء وبدلة كلاسيكية بنفس اللون ومعلقا عليها بكلمة ” قريبا” .

حيث تأتي هذه الأغنية الأولى له منذ فترة طويلة ، بعد آخر أغنية قدمها العام الماضي “لو سمحتوا” التي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي .

من ناحية أخرى يحيى هاني شاكر حفلين غنائيين في لبنان ليلة رأس السنة 31 ديسمبر وكذلك 31 ديسمبر أيضا .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:45 ص, الأحد, 18 ديسمبر 22