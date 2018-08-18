باراك أوباما: عنان كان دبلوماسيا نزيها تجسدت فيه مهمة الأمم المتحدة

عبدالغفور أحمد محسننعى باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، قائلا ان انسانيته جسدت الغرض من منظمة الأمم المتحدة، ومشيدا بنزاهة الراحل واستقامته.وتوفي عنان الذي سبق وأن فاز بجائزة نوبل للسلام، عن عمر 80 عاما في مستشفى بمدينة بيرن السويسرية في الساعات ا

عبدالغفور أحمد محسن

نعى باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، قائلا ان انسانيته جسدت الغرض من منظمة الأمم المتحدة، ومشيدا بنزاهة الراحل واستقامته.

وتوفي عنان الذي سبق وأن فاز بجائزة نوبل للسلام، عن عمر 80 عاما في مستشفى بمدينة بيرن السويسرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال أوباما على حسابه الرسمي في فيسبوك: “كان كوفي عنان الديبلوماسي الإنساني الذي تتجسد فيه مهمة الأمم المتحدة، مثل قلة أخرى”.

وتابع: “بعد قضائه وقتا طويلا في تحطيم العوائق، لم يتوقف كوفي أبداً عن سعيه لعالم أفضل، وبذل من وقته لتحفيز وإلهام الجيل القادم من القادة”.

واختتم: “ميشيل وأنا نقدم تعازينا لأسرته ومحبيه”.