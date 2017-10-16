باراديم مستشاراً لصفقة بيع مستحضرات سيجما

الصفقة تقدر قاربت 200 مليون جنيهشريف عمر علمت المال أن شركة باراديم للاستشارات المالية تولت مهام المستشار المالى لطرفى صفقة شراء شركة أكتوبر فارما عدة مستحضرات طبية مملوكة لشركة سيجما للصناعات الدوائية بقيمة قاربت 200 مليون جنيه.وقالت مصادر مقربة أن شركة باراديم للاستشارات المال

الصفقة تقدر قاربت 200 مليون جنيه



شريف عمر

علمت المال أن شركة باراديم للاستشارات المالية تولت مهام المستشار المالى لطرفى صفقة شراء شركة أكتوبر فارما عدة مستحضرات طبية مملوكة لشركة سيجما للصناعات الدوائية بقيمة قاربت 200 مليون جنيه.

وقالت مصادر مقربة أن شركة باراديم للاستشارات المالية تولت مهام المستشار المالى لطرفى الصفقة، وأنهت اجراءات التقييم والتى قاربت 200 مليون جنيه، وتم إنهاء كافة الاجراءات خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضحت المصادر – التى فضلت عدم ذكر اسمها – ان المستحضرات التى حصلت عليها أكتوبر، عبارة عن موافقات للتسجيل والتصنيع حصلت عليها سيجما منذ سنوات من وزارة الصحة، وبموجب الصفقة تم انتقال حقوق ملكية تلك المستحضرات لصالح شركة كتوبر فارما فى ظل رغبة الأخيرة فى التوسع وزيادة الحصة السوقية والنمو بالمبيعات.

جدير بالذكر أن أكتوبر فارما أعلنت خلال النصف الأول من العام الحالى أنها تخطط لزيادة المبيعات لتصل إلى 400 مليون جنيه فى العام الحالى، بجانب استهداف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة.

يبلغ رأسمال أكتوبر فارما نحو 60 مليون جنيه، موزعا على 6 ملايين سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات، ومن ضمن المساهمين الرئيسيين شركة العربية للصناعات الدوائية أكديما، والسعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، والعربية المشتركة للاستثمار، ومجموعة الشركة السعودية للاستثمار والتسويق.

وفى الفترة الماضية رفعت أكديما حصتها بأكتوبر فاما لأكثر من 27% من رأسمالها.

ووضعت خطة طموحة للنهوض بأكتوبر تعتمد على إعادة الأصناف الدوائية التى تم إيقاف تصنيعها، وتطوير الاستثمارات الحالية وزيادة كفاءتها وضخ استثمارات جديدة، وتوفيق أوضاع تداول سهم أكتوبر فارما بالبورصة لتسمح بالتداول وتتوافق مع قواعد القيد، والمساعدة فى تخارج المساهمين الراغبين فى عدم الاستمرار بأكتوبر فارما.

وخلال النصف الأول من العام الحالى حققت أكتوبر فارما صافى ربح بقيمة 29.9 مليون جنيه مقابل 14.7 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من 2016.



