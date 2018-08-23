باراديم تدير 3 صفقات بأحجام 4 مليارات جنيه

شريف عمر:كشف شريف عبدالحليم، الشريك المؤسس لشركة باراديم إنفيستمنت المالية عن تولى الأخيرة الاستشارات المالية فى 3 صفقات بأحجام تقارب 4 مليارات جنيه.وأشار عبدالحليم فى تصريحات لـ"المال" إلى أن الصفقات تشمل عروضا للاستحواذ على الشركات المصرية العاملة بقطاعات الأغذية والكيماويات والأدوية. وأضاف أن

شريف عمر:



كشف شريف عبدالحليم، الشريك المؤسس لشركة باراديم إنفيستمنت المالية عن تولى الأخيرة الاستشارات المالية فى 3 صفقات بأحجام تقارب 4 مليارات جنيه.



وأشار عبدالحليم فى تصريحات لـ”المال” إلى أن الصفقات تشمل عروضا للاستحواذ على الشركات المصرية العاملة بقطاعات الأغذية والكيماويات والأدوية.

وأضاف أن هناك شركة خليجية ترغب فى شراء شركتى أدوية محليتين فى ظل تزايد أهمية القطاع بمصر.



تأسست باردايم، منتصف 2015، وتعمل فى مجال عمليات الاستشارات الاقتصادية، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، وترتيب عمليات التمويل، عبر زيادة رؤوس الأموال، والقروض، وإدارة صفقات الاندماج، والاستحواذ، وتتوزع الإدارة التنفيذية بين عبدالحليم، وشريكه شريف بلبل.

ونشرت “المال” فى السابق استحواذ شركة الاستثمارات السعودية المتخصصة بالاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية، على %55 من أسهم استشفى ابن سينا، لترتفع بالحصة إلى %85 من إجمالى رأسمال المستشفى، وبلغت قيمة الصفقة 50 مليون جنيه، وتولت باردايم مهام المستشار المالى للصفقة بجانب صفقة بيع مستحضرات طبية من شركة سيجما إلى شركة أكتوبر فارما.