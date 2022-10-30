«باراجون»: 1.2 مليار جنيه حجم مبيعات الشركة بالعاصمة الإدارية

حققت شركة باراجون للتطوير العقارى مبيعات تقدر بقيمة 1.2 مليار جنيه من مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة «باراجون 1و2 .

وقال بدير رزق الرئيس التنفيذى للشركة إنه تم بيع مشروع «باراجون1» بالكامل، ومن المقرر البدء فى تسليمه خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويعد باراجون «1» أول مبنى إدارى يقوم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، ويتكون من دور أرضى و7 متكررة، بمساحة بنائية تبلغ 23 ألف متر مربع.

وأوضح أن حجم استثمارات مشروع «باراجون 1» يبلغ حوالى 600 مليون جنيه، لافتا إلى أن حجم مبيعاته وصلت لنحو 500 مليون.

وشركة «باراجون للتطوير العقارى» تم تأسيسها عام 2020، وهى شركة مساهمة مصرية تابعة لمجموعة شركات «أر سى إتش» المنشأة فى 1988 وتمكنت على مدار 30 عاما من إنشاء مشروعات سكنية وعمرانية فى السوق المصرية.

وأفاد «رزق» بأن شركته تتمتع بخبرة واسعة فى مجال المبانى الإدارية، إذ نفذت العديد من المشروعات الإدارية على غرار «مول زيبتر» الإدارى، و«مول سيمنس» الإدارى، و«بايونير» الإدارى فى مدينة الشيخ زايد، ومبنى بنك «إتش إس بى سى» بالقاهرة الجديدة، قبل بداية انطلاقها بمشروعيها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الشركة احتفظت بمخزون عقارى من المشروع الأول تقدر نسبته بنحو 30% من الوحدات، لتفادى أى تغيرات سعرية قد تطرأ على السوق المصرية نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية.

وأشار إلى أن إستراتيجية شركته تقوم على ادخار جزء من الوحدات المطروحة بمشروعاتها المختلفة كأداة للتحوط من أثر تغيرات الأسعار المفاجئة والتضخم العالمى.

وحول الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة، أفاد « رزق» بأن شركته تخطط للتوسع بمشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة أو التجمع الخامس فى 2023، وذلك من خلال طرح مشروعين، الأول ببداية العام، والآخر فى النصف الثانى من العام.

ونوه بأن «براجون للتطوير العقارى» ستنشئ ذراعا بالشركة لإدارة المشروعات تحت مسمى «باراجون بروبيرتيز» للمحافظة على جودة وقيمة وحداتها على مدار السنين، قائلا « الأهم من عملية البناء المحافظة عليها وحسن تشغيلها».

وبشأن الهيكل التمويلى للشركة، أكد أن شركته اعتمدت فى تمويل استثماراتها الماضية على الموارد الذاتية للشركة، ولم تضطر للجوء لأى مؤسسات مصرفية، لافتا إلى أنها قد تفكر فى الاتجاه للبنوك لتمويل توسعاتها المستقبلية.

وترتكز إستراتيجية شركة «باراجون للتطوير» على تنمية مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة تراعى معايير البناء الأخضر، بهدف خفض مساهمة القطاع العقارى فى انبعاثات الكربون، ومن ثم الحد من التداعيات السلبية لأزمة تغير المناخ.

كما تسعى الشركة إلى تسريع إنشاء وتخطيط المبانى المستدامة والذكية فى مصر بشكل عام، وفى «براجون» بشكل خاص، تماشيا مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد «رزق» بأن اتباع شركته لمعايير الاستدامة فى بناء عمارتها السكنية، عمل على رفع تكاليف الإنشاء بنسبة تتراوح من 2 إلى 5% وهى زيادة ليست كبيرة كما يعتقد البعض.

وأوضح أن التكلفة فى تبنى الاستدامة فى العمران ليس فى زيادة الأسعار، ولكن فى الوقت والمجهود المبذول، إذ تستغرق عملية التخطيط والإعداد فترة طويلة، لافتا إلى أن شركته تراعى فى تصميماتها الاستدامة بداية من شراء قطعة الأرض.

وأشار «رزق» إلى النتائج الإيجابية لتبنى شركته معايير البناء الأخضر فى مشروعاتها، سواء من حيث زيادة حصيلة مصر من التصدير العقارى، إذ يمثل العملاء الأجانب نسبة 82% من مبيعات الشركات مما يدل على ثقتهم وإقبالهم على المشروعات التى تتبنى هذه المعايير، أو من حيث الكفاءة والإنتاجية للمشروعات الخضراء، حيث أثبتت كافة الدراسات أن المبانى الخضراء المستدامة تتسم بالكفاءة مما ينعكس على إنتاجية الموظفين.

كما تم استخدام أحدث تكنولوجيا فى البناء والتشغيل لتصبح هذه المبانى صديقة للبيئة مما أهلهما للتسجيل بشهادة الـ«LEED » الأمريكية المعتمدة الخاصة بالمبانى المستدامة صديقة البيئة التى تشجع على الإنتاجية ويتم خلالها توظيف الطبيعة من تهوية وإضاءة ومراقبة جودة الهواء واستخدام مواد بناء موفرة لاستهلاك الطاقة بنسبة تعادل ثلاثة أضعاف أى مبنى آخر، وذلك وفقًا لأعلى المعايير العالمية فى استخدام الطاقة صديقة البيئة، بحسب الرئيس التنفيذى للشركة.

وتابع إن شركته لديها خطة طموح لتصبح أكبر مطور عقارى ذكى ومستدام فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد رؤيته للسوق العقارية فى خضم التوترات السياسة والاقتصادية العالمية، ذكر «رزق» أن الحل فى تفادى معظم العقبات التى تواجه القطاع يكمن فى تسريع معدلات التسليم والعمل على إنجاز المشروعات قبل المدة المحددة لها، وذلك الأصلح بالنسبة للعميل والمطور والسوق.

كما أكد على أهمية التواصل بين الحكومة وممثلى القطاع الخاص لمناقشة التحديات التى تواجه الاقتصاد بشكل عام، والقطاع العقارى على وجه أخص، إذ يلعب القطاع دورا كبيرا فى استيعاب الزيادة السكانية وتشغيل المزيد من العمالة والمساهمة فى الاقتصاد القومى.