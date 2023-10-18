باراجون للتطوير العقاري تحقق مليار جنيه مبيعات فى 2023

أعلنت شركة باراجون للتطوير العقاري عن تسليم مشروعها «باراجون 1» في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في الموعد المحدد لتسليم المشروع والمتفق عليه في عقود العملاء، لتسجل الشركة نجاحا جديدا لها من خلال التزامها بموعد التسليمات،موضحة أنها حققت مبيعات تصل إلي مليار جنيه العام الجاري.

جاء ذلك في بيان للشركة للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من المشروع وتمكين العملاء من معاينة وحداتهم على الطبيعة للبدء في تسليم الوحدات طبقا لتواريخ التعاقد

مبيعات من خارج البلاد

فيما يتعلق بالمبيعات الخاصة بالمشروع، قالت الشركة أن 80٪ من المبيعات تمت خارج البلاد، مما يترجم التوجهات الاستراتيجية للشركة التي تستهدف الأجانب والمقيمين في الخارج، في خطوة جادة على طريق تصدير العقار، وبما يدعم فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية التي تعد من المشروعات القومية العملاقة التي تقف شاهدا على جهود الدولة المصرية نحو التنمية العمرانية ورؤيتها للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2023.

قال المهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون إن الهدف الأساسي وكذلك الاستراتيجية التي تعمل بها الشركة تهدف إلى ترك بصمة واضحة للتطوير العقاري في السوق العقارية، بما يعزز من وجودها في مصر وسعيها للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

مبيعات لافتة وحلول تكنولوجية

ولفت إلى أن «باراجون» تقدم مشروعات توفر أفضل الحلول التكنولوجية، مع التركيز على المباني الذكية والمستدامة، التي تراعي المعايير البيئية، وذلك بالتعاون مع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا البناء وإدارة المباني الذكية حول العالم، والتي من بينها شركتي «شنايدر إلكتريك» و «سيفلز».

وحول التحديثات الخاصة بمشروعات الشركة، تم الانتهاء من أعمال الحفر والإحلال لمشروع «باراجون2» بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من 80% من أعمال الأساسات، وأيضا إنجاز الهيكل الخرساني للمبنى، إضافة الى ذلك تم إنهاء أعمال الحفر والإحلال لمبنى «باراجون 3»، وإنجاز 100% من القواعد الخرسانية، وأعمال البدرومات.