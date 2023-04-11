«باراجون» تُعلن عن تحالفها مع شركة أدير العالمية للحلول العقارية

وقعت شركة باراجون للتطوير العقاري، مساء أمس الإثنين مذكرة تفاهم مع شركة أدير العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية المتكاملة.

تتضمن المذكرة وبحسب بيان مشترك، إقامة تحالف استراتيجي بين الشركتين تتولى شركة أدير العالمية بمقتضاه تسويق منتجات باراجون العقارية الفاخرة في الأسواق العربية والأوروبية، مع التركيز بشكل خاص على أسواق المملكة المتحدة ودول الخليج.

كما تمثل مذكرة التفاهم أيضًا الانطلاقة الأولى لشركة أدير العالمية في السوق المصرية، وتتضمن الإعلان عن خطط مشتركة للتوسع في السوق العقاري المصري، وتقديم حلول عقارية مبتكرة.

أقيمت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال حفل السحور السنوي الذي أقامته شركة باراجون للتطوير العقاري، بحضور المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية، ولفيف من أعضاء الإدارة العليا بالشركتين، وممثلي الصحافة ووسائل الإعلام والمهتمين بالشأن العقاري في مصر.

وتُعد باراجون أولى شركات التطوير العقاري المصرية التي تتعاون مع شركة أدير العالمية ، كجزء من رؤيتها الرائدة في إدخال المفاهيم العقارية الحديثة والمبتكرة وإبرام الشراكات الواعدة لخلق فرص جديدة لها في مصر والعالم.

ومن خلال هذا التحالف الاستراتيجي سيتم إتاحة الفرصة لشركة باراجون للانطلاق في الأسواق العقارية العالمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما ستتمكن من تسويق منتجاتها العقارية الفاخرة اعتمادا على الخبرات التسويقية الواسعة لشركة أدير العالمية في تلك الأسواق، وتقديمها لحلول عقارية متكاملة في مجالات الاستثمار والبيع وتسويق وتأجير وإدارة الأصول، وريادتها في مجالي الاستثمار والوساطة العقارية.

وتعليقًا على هذه الشراكة الهامة، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي شركة باراجون، أنّ التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة أدير العالمية يأتي انطلاقًا من حرص الشركة على تصدير منتجاتها العقارية المتميزة في أسواق أوروبا والخليج، عن طريق التعاون مع الكيانات الاستثمارية والعقارية الكبرى والمتخصصة في الاستثمار والتسويق العقاري مثل شركة أدير العالمية.

وأضاف أنّ هذه التحالفات تمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية باراجون القائمة على التوسع والنمو والتركيز على ملف تصدير العقار الذي أصبح بالإضافة لما سبق، من أهم عوامل جذب العملات الأجنبية للدولة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

من ناحية أخرى عبر رزق عن سعادته باختيار أدير العالمية لشركة باراجون لتكون نقطة انطلاقها في السوق المصري، مشيرا إلى استراتيجية باراجون تستهدف إقامة المشروعات العقارية الذكية والمستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية، خاصة السوق المصري الذي يعد سوقًا جاذبًا للاستثمارات طويلة الأجل.

وأشاد في كلمته أنّ التعاون مع أدير العالمية يمثل خطوة ممتازة لتسويق منتجات باراجون في الأسواق العالمية بصورة احترافية.

من جانبه، أكد المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية، أن النجاح الذي حققته أدير العالمية خلال 2021 شجعها على الدخول لعدد من أهم الأسواق العقارية في الأسواق المختلفة كالخليج وبريطانيا.

وأضاف يعد السوق المصري أيضا من الأسواق الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية الهامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.

موضحًا أن التعاون مع باراجون للتطوير العقاري يمثل فرصة ثمينة لتوسع شركة أدير في السوق المصري الذي يضم عددًا هائلًا من المشروعات العقارية الرائدة، وهو ما يتيح لشركة أدير العالمية استعراض خدماتها فائقة الجودة في مجالات بيع وتسويق وتأجير وإدارة العقارات والاستثمار والوساطة العقارية.

وأضاف الصيرفي، أنه لدى شركته خطة واسعة وشاملة للدخول في السوق المصري، مما سيساهم بدوره في إدخال المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، فضلا عن جلب فرص جيدة من الاستثمارات الخارجية وإدارة المزيد من المحافظ والأصول العقارية.

تأسست شركة باراجون للتطوير العقاري، عام 2020 بخبرة تمتد لنحو 35 عامًا من خلال مؤسسي باراجون في كافة مجالات التطوير والبناء والاستشارات الهندسية والمعمارية وإدارة المشروعات والابتكار في التصميمات للمباني الإدارية والتجارية والفنادق والمنتجعات السياحية في كل من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن أبرز هذه المشروعات مبانى إدارية لشركة Siemensوzepter وpioneer.

تعتمد استراتيجية شركة باراجون للتطوير العقاري، على إنشاء مشروعات عقارية ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة، وقد أطلقت الشركة ثلاثة مشروعات في السوق المصري وهم: وباراجون 1 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أول مبنى إداري ذكي وصديق للبيئة بالعاصمة على مساحة 4,239 متر مربع ومساحة بنائبه 23,316متر مربع وسيتم تسليم المبنى خلال الربع الأخير من 2023 ، وباراجون 2 بالعاصمة الإدارية، وهو مشروع مبنى إداري على مساحة ارض 9,215 متر مربع وهو تحت الإنشاء ليكون بمساحة بنائبه 60,000 متر مربع.

كما يعد باراجون 3 أحدث مشروعات شركة باراجون للتطوير العقاري، حيث يتميز باراجون 3 بموقع متميز على الطريق الرئاسي الرئيسي مواجهًا للقصر الرئاسي، وهو موقع استراتيجي بالقرب من القطاع المالي والوزارات، ومعظم الوحدات تطل مباشرة على شارع الرئاسة الرئيسي وحديقة القصر الرئاسي.



تشكل شركة أدير العالمية جزء من مجموعة سمو القابضة للاستثمار ذات االمجالات المتعددة واللي تم تأسيسها عام 2008 وكان هدفها هو تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة في صناعة العقارات بمنتهى الاحترافية والتميز لترتقى وتواكب المعايير الدولية فى كل القطاعات العقارية.

أديرالسعودية بدأت نشاطها سنة 2012 فى المملكة العربية السعودية وبدأت بممارسة أعمالها كشركة تقدم حلول عقارية متكاملة و على مدار 10 سنوات حققت العديد من الانجازات و حققت اعلى المبيعات و توجت لتكون افضل شركة عقارية فى المملكة 2015 و 2022و بعد النجاحات المستمرة كان لدى الادراة الطموح للعالمية فبدأنا التوجه للعالمية فكانت بريطانيا عام ٢٠٢٢.

تقدم أدير العالمية خدمات ادارة المحافظ العقارية والبيع والتأجير وإدارة الأملاك والعقارات والاستثمار والوساطة والتسويق العقاري، وقد أعلنت مؤخرًا عن دخولها السوق المصرية، ولديها خطط للتطوير والتوسع داخل هذا السوق الواعد.