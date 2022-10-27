«باراجون» توقع شراكة مع «سَفِلز مصر» لتوفير الاستشارات لمشروعاتها بالعاصمة الإدارية

عقدت شركة باراجون للتطوير العقاري، إحدى الشركات العقارية الرائدة، مؤتمراً صحفياً لتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة سَفِلز مصر، إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال الاستشارات العقارية وذلك للاستفادة من خبرات شركة سَفِلز في تشغيل وإدارة مشروع باراجون1 المملوك لشركة باراجون في العاصمة الإدارية، وذلك من خلال شركة “Paragon Properties” إحدى شركات باراجون للتطوير العقاري والتي تم الإعلان عن إطلاقها خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأربعاء.

عقد المؤتمر الصحفي بمبنى باراجون1 في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كلاً من المهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، وكاتسبي لانجر باجيت رئيس مكتب سَفِلز في مصر ممثلاً عن شركة سَفِلز إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العُليا بالشركتين.

وأكد بيان للشركة أنه من خلال الشراكة ستتولى شركة سَفِلز مصر توفير كافة الاستشارات العقارية اللازمة لإدارة مشروعي باراجون 1 وباراجون2 وذلك بهدف الوصول إلى أقصى استفادة من كافة الأنظمة الذكية داخل المباني.

تم إطلاق شركة Paragon Properties المعنية بإدارة مشروعات مبانى المكاتب الذكية الذي تمتلكه شركة باراجون في العاصمة الإدارية والاستفادة من الاستشارات التي ستقدمها شركة سَفِلز باعتباراها كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

كما ستقدم سَفِلز من خلال الشراكة مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة من الاستشارات المالية والاستثمارية والتقييم والتخطيط وإدارة الممتلكات، باعتبارها واحدة من كبرى وكلاء العقارات الرائدين في العالم، وتمتد خبرتها في كافة أنحاء العالم، مع 600 مكتب في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق الأوسط.

نجحت شركة باراجون للتطوير العقاري في تحقيق مبيعات بلغت 1.2 مليار جنيه من مشروعي الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة “باراجون 1″ و”باراجون 2”.

ويُعد مشروع “باراجون 1” أول مبنى إداري صديق للبيئة بالعاصمة الإدارية مكون من طابق أرضى و 7 أدوار بمساحة بنائية 23,316 متر مربع.

ويضم المبنى 205 وحدة، وأماكن لانتظار السيارات، وقد تم بالفعل بيع مشروع باراجون 1 بالكامل وهو مازال تحت الإنشاء نظراً لما يتمتع به من مميزات غير مسبوقة، ومن المقرر تسليم المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة في مطلع 2023.

أما مشروع باراجون 2 فقد تم تصميمه ليراعي معايير الاستدامة على أحدث طراز ليضم المجمع الأيقوني Paragon Hub الذي يضم عددًا من غرف الاجتماعات والمساحات المكتبية ومساحات العمل المشتركة وصالة ألعاب رياضية وحضانة للأطفال.

كما تم استخدام أحدث تكنولوجيا في البناء والتشغيل لتصبح هذه المباني صديقة للبيئة مما أهلهما للتسجيل بشهادة الـLEED الأمريكية المعتمدة الخاصة بالمباني المستدامة صديقة البيئة التي تشجع على الإنتاجية.

وأكد البيان أنه يتم خلالها توظيف الطبيعة من تهوية وإضاءة ومراقبة جودة الهواء واستخدام مواد بناء موفرة لاستهلاك الطاقة بنسبة تعادل ثلاثة أضعاف أي مبنى آخر، وذلك وفقًا لأعلى المعايير العالمية في استخدام الطاقة صديقة البيئة و هو مبنى مكون من أرضى و7 أدوار إداريه بمساحه بنائبه 60,000 متر مربع.

وتعليقاُ على توقيع الشرا كة قال المهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري أن الشركة تحرص من خلال ما تطوره من مشروعات على العنصر البشري في المقام الأول، فإننا نؤمن بأن تحقيق الأرباح لا يجب أن يأتي على حساب الإنسان أو حياة الكوكب.

وأضاف لذلك حرصنا على تعظيم مشروعاتنا بإضفاء قيمة مضافة إليها من خلال إبرام الشراكات مع الكيانات المتخصصة في التعامل مع مثل هذه المشروعات الذكية وتعظيم الاستفادة منها، مما يحقق الأهداف المرجوة منها ويُعزز ثقة العملاء في مشروعات الشركة، خاصة وأن باراجون، تسعى الى الحفاظ على قيمة مشروعاتها على أمد طويل، بما يتيح لمالكي الوحدات من الحصول على عائد استثماري جيد من خلال تأجير الوحدات المباعة.

وأكد رزق أن مشروعات باراجون قائمة على إدارة المباني المكتبية بطرق أكثر استدامة بالاعتماد على النظم الذكية، وهو ما دفعها للتعاون مع سافيلز العملاقة الرائدة في توفير الاستشارات العقارية، بما يساعدها على إطلاق مشروعها القادم اعتمادا على ثقة العملاء.

بالإضافة إلى أن باراجون هى إحدى الشركات الرائدة المتخصصة فى بناء المشروعات الإدارية بفكر فلسفى مبنى على إدارة الوقت واستغلال المساحات وتوفير كافة الامكانيات من أجل خلق مجتمع إدارى متناغم ومرن مما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة لأصحاب الشركات ويوفر لمستخدمي المباني كافة سبل الراحة والترفيه.

مشيرا الى أن الشركة منذ انطلاقها بالسوق المصرى وهى تعتمد فكرا جديدا ومختلفا فى إنشاء المبانى الإدارية من خلال توظيف كل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتطوير أداء الشركات ومساحات العمل ودعم فكرة العقارات ذات التصميم المستدام الأكثر ذكاءا واستغلالا للتكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء فى أماكن تواجدهم بالعمل، وخلق مجتمع إدارى يوفر مناخا جيدا للنمو والإندماج فى بيئة مشجعة على الابتكار.

من جانبه قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب سَفِلز في مصر، “إننا سعداء بالعمل مع باراجون لأول مرة”، فسنقدم خدمات استشارات إدارة الممتلكات للمراحل الأولى من المشروع وخدمات إدارة الممتلكات التشغيلية فيما بعد.

وأضاف يقع المشروع في موقع متميز، حيث تم تصميمه ليصبح أول مبنى إداري صديق للبيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، ولذلك يسعدنا المساعدة والتشاور بشأن تنفيذ حلول البناء الذكية من أجل خلق واحدة من أفضل بيئات العمل للمستأجرين، ونأمل في مواصلة تنمية هذه الشراكة بشكل أكبر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات معًا.