«باراجون» تدعم الشعب الفلسطيني في غزة بالتعاون مع بنك الطعام والهلال الأحمر

أعلنت شركة باراجون للتطوير العقاري عن تعاونها مع بنك الطعام المصري ومنظمة الهلال الأحمر بهدف دعم ومساعدة أهالي الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة.

يأتي هذا التعاون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن تدهور حاد في الوضع الصحي والأمن الغذائي في المنطقة.

تتضمن مبادرة باراجون تقديم تبرعات مالية ستُخصص لشراء المستلزمات الطبية والأدوية والإمدادات الغذائية الضرورية، وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين المتضررين جراء الأحداث الأخيرة، وضمان توفير الإمدادات الأساسية للمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

المسئولية المجتمعية

كما تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على دور الشركة في دعم القضايا المجتمعية وتحمل المسئولية الاجتماعية نحو مجتمعاتها

وتأمل الشركة في تحقيق تأثير إيجابي والمساهمة في تحسين حياة الأفراد المتضررين في غزة، سائلة الله عز وجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من تجاوز هذه الأزمة قريبًا.

ويعكس هذا التعاون الروح الإنسانية والتضامن الاجتماعي في مواجهة التحديات الإنسانية ويشير إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الشركات والمؤسسات في تقديم المساعدة لمن يحتاجون إليها في الأوقات الصعبة.

المبادرة تتماشى مع سياسات الدولة

يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع مجهودات الدولة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التضامن مع دولة فلسطين الشقيقة ودعمها في مواجهة التحديات وتخفيف آثار الأحداث العنيفة التي شهدتها المنطقة وأثرت على الأبرياء.