باراجون العقارية تتعاون مع شنايدر إلكتريك لتعزيز الاستدامة في قطاع المباني الإدارية

أعلنت شنايدر إلكتريك توقيع اتفاقية تعاون مع باراجون للتطوير العقاري تهدف إلى تعزيز الاستدامة في القطاع العقاري، من خلال تزويد مشروعات المباني الإدارية الخاصة؛ وهي باراجون 2، وباراجون 3، بحلول إدارة المباني الذكية المستدامة من شنايدر إلكتريك

كما سيتم استخدام منصة شنايدر EcoStruxure التي تدير مرافق البنية التحتية الرئيسية وتقدم نموذجًا للمباني الذكية المستدامة على أحدث طراز، مع مراعاة خصوصيات البيئة الاقتصادية والمناخية والاجتماعية والثقافية في مصر.

أقيمت مراسم التوقيع على الشراكة الجديدة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وبدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري.

استخدام حلول منصة EcoStruxure بمشروعات باراجون 2 و3 لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية

وتعليقًا على هذا الحدث، قال سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: “إن التحديات التي يواجهها العالم تفرض علينا ضرورة إيجاد حلول سريعة لمواجهة تغير المناخ، باستخدام آليات تقلل الانبعاثات الكربونية وترشد استخدام الطاقة، وهي الحلول التي تطرحها شنايدر إلكتريك وتجعلها يوما بعد يوم الشريك المفضل للقطاع العقاري المصري

حيث تعتمد كبرى شركات التطوير العقاري على تقنيات شنايدر إلكتريك المستدامة في إدارة المباني الذكية وتحسين جودة الحياة في المدن

تعاون مستمر

كما أضاف رييز: “مع التزام شنايدر إلكتريك بدعم جهود الاستدامة في مصر كأحد الالتزامات الست طويلة الأجل لتحقيق التنمية المستدامة. إن توسيع شراكتنا مع باراجون للتطوير العقاري، تعزز من جهودنا المشتركة لإنشاء مبان إدارية ذكية أكثر استدامة وكفاءة في مصر، بهدف تحسين سلامة وكفاءة البنية التحتية الرئيسية في المباني الذكية القائمة والمستقبلية.”

من جانبه قال بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري: “تجديد الشراكة مع شنايدر إلكتريك لتوفير حلول استدامة بمشروعي العاصمة بالإدارية يتماشى مع رؤيتنا في تطوير مشروعات إدارية ذكية تطبق معايير الاستدامة البيئية مما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وينعكس على زيادة الإنتاجية للموظفين

تفاصيل التعاون

وسيتيح هذا التعاون تمكين شنايدر إلكتريك من تنفيذ وتطبيق مجموعة من المنتجات والأنظمة في مشروعات المباني الإدارية الخاصة بشركة باراجون؛ وهي مشروعات باراجون 2، وباراجون 3 باستخدام معرفة وخبرة شنايدر إلكتريك في مجالات تكنولوجيا المباني الذكية عن طريق منصتها EcoStruxure التي تدير مرافق البنية التحتية الرئيسية والتي تشمل الكهرباء، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والمياه، والغاز، وشبكات البيانات، ومراكز البيانات

كذلك تنفيذ برنامج مراقبة الطاقة PME الخاص بشنايدر إلكتريك لرصد استهلاك الطاقة للمبنى بهدف توفيرها تجنبا لفترات التعطل غير المخطط لها، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمباني.

هذا بالإضافة إلى لوحات الجهد المتوسط والمنخفض، وأنظمة منع انقطاع التيار UPS، ونظم الشبكات الصغيرة (microgrid) والتي تعتمد على الطاقة الشمسية، ونظام مكافحة الحرائق، وبرنامج إدارة العقارات والمرافق Planon.

معايير الاستدامة

وتعتزم باراجون توسيع استثماراتها وبناء مباني حديثة متعددة الاستخدامات، بالاعتماد على تقنيات شنايدر إلكتريك الرقمية المتطورة لتعزز الابتكار، وتكنولوجيا إنترنت الأشياء والتحول نحو اقتصاد المعرفة كوجه للتنمية الاقتصادية المستدامة. تمتلك باراجون محفظة مشروعات برؤية مختلفة للمباني الإدارية في العاصمة الإدارية

وتضم مباني إدارية صممت ونفذت وفقًا لأعلى معايير الاستدامة، كما يتم إدارتها بأحدث الحلول التكنولوجية لتقدم أفضل خدمة للعملاء

سبق فى العاصمة

وتعد هذه الاتفاقية امتداد للشراكة بين شنايدر إلكتريك وشركة باراجون للتطوير، حيث كان التعاون الأول بين الشركتين من خلال مبنى باراجون 1 وهو أول مبنى إداري صديق للبيئة بالعاصمة الإدارية على مساحة بنائية 23.316 متر مربع، بهدف إتاحة حلول شنايدر إلكتريك المتطورة في إدارة المباني والمدن الذكية لأهم المشروعات العقارية التي تطورها شركة باراجون للتطوير العقاري في السوق المصرية تماشيًا مع أن الاستدامة هي النقطة المحورية للتخطيط الحضري والتطوير العقاري في الوقت الحاضر

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش COP27 الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، وشهد نشاط مكثف من جانب شنايدر إلكتريك التي وقعت 8 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصري، متعددة النشاط بمشروعات سكنية وإدارية وتجارية وصناعية