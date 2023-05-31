باحث بالطاقة الذرية يحصل على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف

حصل الدكتور السيد رمضان السيد مدرس الميكروبيولوجي بقسم البحوث النباتية بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية المصرية على جائزة التميز العلمي من جامعة فروتسواف لعلوم الحياة والبيئة ببولندا ، و تم تكريمه في حفل الجامعة السنوي الذي عقد من يومين حيث قام رئيس الجامعة بتكريمه بحضور السادة نواب رئيس الجامعة ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وتجدر الإشارة بأن السيد رمضان سافر كمبعوث من هيئة الطاقة الذرية عام 2022 لجامعة فروتسواف ببولندا لإجراء بحوث ما بعد الدكتوراة ، وعين بعد سفره للجامعة كباحث رئيسي ومدير لأحدى المشروعات البحثية في ذات الجامعة والذي يهدف الي استخدام الفطريات لإنتاج مركبات نشطة حيوياً ذات اهمية صناعية وتطبيقية مثل الاصباغ والملونات الطبيعية بالإضافة الي انتاج مضادات الميكروبات الممرضة للنبات والانسان ومضادات الاكسدة ومضادات السرطان.

ويهدف المشروع الي استخدام تكنولوجيا الإشعاع لإستحداث طفرات لها قدرات محسنة على انتاج تلك المواد الهامة كتكنولوجيا امنة بيئياً ومنخفضة التكلفة واحد التطبيقات السلمية للطاقة الذرية. وقد تلقى المشروع تمويلاً مشتركاً من مركز البحوث البولندي والاتحاد الأوروبي نظراً لأهميته من الناحية التطبيقية والبحثية.

و أعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية عن سعادته بفوز رمضان بهذه الجائزة وقام بتهنئته، وأكد أن الهيئة تعمل على دعم الباحثين بإرسالهم في بعثات دولية وإشراكهم في المؤتمرات الدولية للتعرف على أحدث التطورات العلمية والمشاركة الدولية لنقل الخبرات ولبناء الاجيال الجديدة وتأهيل الكوادر البشرية للبرنامج النووي المصري وبرامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر .