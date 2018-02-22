باحث إسرائيلي: علامات استفهام وراء صفقة الغاز المصرية

عادل عبد الجواد أعرب أمنون بورتوجلي، الباحث في معهد "فان لير" الإسرائيلي، عن أمله في تنفيذ اتفاق تصدير الغاز لمصر بالفعل، قائلاً: "على الرغم من أنني لا أرى أي سبب يدعو المصانع المصرية لاستيراد الغاز المكلف من إسرائيل عندما يمكن…

عادل عبد الجواد

أعرب أمنون بورتوجلي، الباحث في معهد “فان لير” الإسرائيلي، عن أمله في تنفيذ اتفاق تصدير الغاز لمصر بالفعل، قائلاً: “على الرغم من أنني لا أرى أي سبب يدعو المصانع المصرية لاستيراد الغاز المكلف من إسرائيل عندما يمكن شراؤه أرخص من مصر، فإنه مخفي، ويترك عددًا من النقاط الخفية للتوضيح والمناقشة”.

وأشار الباحث الإسرائيلي، في تقرير له نشره موقع “كالكلاه إيميتيت”، حول اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلى أنه ليس من الواضح الوضع في استخدام الحكومة المصرية حق النقض (الفيتو) على صفقات الغاز مع إسرائيل.

وقال: “ستصل مصر إلى وضع هذا العام لإنتاج ما يكفي من الغاز لتلبية احتياجاتها ووقف استيراد الغاز، وابتداءً من العام المقبل، وفي موعد لا يتجاوز عام 2020، ستكون قادرة على تصدير الغاز، وفي ظل هذه الظروف وتوقيع الصفقة ليس واضحاً على الإطلاق لماذا تحتاج لاستيراد الغاز من إسرائيل؟”.

وذكر أن شركة “ديليك” للحفر احتفلت هذا الأسبوع بعد توقيع اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي من مصر، ولكن وراء هذه الاحتفالات، عندما نقرأ بيانًا للبورصة تكشف الكثير من العلامات الغامضة التي قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاق- على حد قوله.