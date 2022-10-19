باحثو كاسبرسكي يحذرون من إصدار خبيث لتطبيق واتساب

اكتشف باحثو كاسبرسكي إصدارًا خبيثًا جديدًا من تطبيق المراسلة الشهير “واتساب”، يُدعى YoWhatsApp. وينشر هذا الإصدار الخبيث الذي يشمل مزايا لا يقدمها التطبيق الرسمي، تروجان Triada سيئ السمعة والذي يستهدف الهواتف المحمولة وبوسعه تنزيل تروجانات أخرى وإصدار اشتراكات مدفوعة وحتى سرقة حسابات WhatsApp.

وتأثر المستخدمون حول العالم بهذا التهديد الشهرين الماضيين، وكان أكثر من ربعهم (27%) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فيما كان 64% من المستخدمين المتأثرين من هذه المنطقة من بلدان الشرق الأوسط.

ويجري الترويج لهذا الإصدار الخبيث الجديد في تطبيق “سناب تيوب” Snaptube الشهير، ويُوزَّع على الضحايا عبر تطبيق آخر هو “فيد مايت” Vidmate، ما يجعله أقلّ إثارة لريبة المستخدمين، ويزيد من عدد ضحاياه المحتملين.

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ولجأ مجرمو الإنترنت في مساعيهم تلك إلى مخطط توزيع جديد، يتمثل في الإعلان عن الإصدار YoWhatsApp الخبيث والترويج له في تطبيق أندرويد الشهير “سناب تيوب”، الذي يُستخدم لتنزيل مقاطع الفيديو من “يوتيوب” و”فيس بوك” و”إنستحرام”. ولا يدرك الكثير من المستخدمين أن هذا الإصدار قد يكون خطرًا، نظرًا للإعلان عنه في تطبيق “سناب تيوب” الموثوق به، والذي يستخدمه مئات الآلاف حول العالم. ومن المرجّح أن مطوري “سناب تيوب” أنفسهم لم يكونوا على دراية بأن المهاجمين قرروا استغلال ميزة الإعلان في تطبيقهم لإنجاح مخططاتهم الخبيثة.