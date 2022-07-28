باحثون يطورون قاعدة بيانات حركة العين للقراءة الصينية

قام باحثون ببناء قاعدة بيانات حركة العين عند قراءة اللغة الصينية، وفقا لمقالة بحثية منشورة في مجلة (البيانات العلمية).

وتعد حركة العين من أهم السلوكيات الأساسية أثناء القراءة، وعلى مدى العقدين الماضيين، استخدم عدد متزايد من دراسات القراءة الصينية تقنيات قادرة على تتبع حركة العين وقدمت موردا غنياً لإظهار الآليات المعقدة الكامنة ضمن القراءة الصينية.

بيانات حركة العين

وأشارت المقالة البحثية إلى أن قاعدة البيانات طورها معهد علم النفس التابع للأكاديمية الصيتية للعلوم، وخلال قراءة 8551 رمزاً صينياً، تم تسجيل 9 أنواع من حركات العين من 1718 شخصاً ممن شاركوا في 57 تجربة لقراءة جملة صينية.

وتُمكّن قاعدة البيانات الباحثين من اختبار فرضياتهم النظرية والحسابية حول القراءة الصينية باستخدام عدد كبير من الكلمات بالإضافة إلى الإشارة إلى الصعوبة في معالجة الكلمات الصينية أثناء قراءة النص.

وباستخدام قاعدة البيانات المذكورة، يمكن للباحثين التحكم والتدخل في مستوى صعوبة نصوص صينية ومطابقة موادّ القراءة المناسبة بدقة لتناسب قدرات القارئ.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.