باحثون هولنديون يكتشفون أول جسم مضاد لفيروس كورونا

قال الباحث : "إذا أخذ مريض هذا الدواء فمن المتوقع أن يقضى على العدوى لدى هذا المريض ومن ثم ستكون أمامه فرصة جيدة للتعافي".

تمكن باحثون من جامعتين هولنديتين من اكتشاف جسم مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال البروفيسور فرانك جروسفيلد أستاذ علم الأحياء الخلوى وهو واحد ضمن مجموعة من عشر باحثين من جامعتى إيراسموس وأوترخت الهولنديتين إن الجسم المُضاد الذى يمنع عدوى سارس1 و سارس2 كان مُخزنا بالفعل فى ثلاجة المركز الطبى لجامعة إيراسموس الهولندية فى روتردام.

وقال موقع (إينوفيشن أوريجنز) الأوروبى المتخصص فى الأبحاث العلمية إن الجسم المضاد يجب اختباره أولا على البشر وهذا سيستغرق بضعة شهور ومع ذلك يحدو البروفيسور جروسفيلد الأمل إذ يقول “نحاول الآن العثور على شركة أدوية فى الخارج يمكنها إنتاج الجسم المُضاد بشكل تجارى وعلى نطاق واسع”.

وأضاف: ” هذا هو أول جسم مضاد نعلم أنه سيمنع العدوى ومن ثم فهناك فرصة طيبة أن يصبح أول دواء يصل إلى السوق“.

وقال جروسفيلد إن هذا البحث لن يقود بالضرورة إلى إنتاج لقاح بل دواء جديد يستخدم لمعالجة من أصيبوا بالسلالة المُستجدة من الفيروس التاجي، وقد يتم تطوير الدواء بشكل أسرع من اللقاح مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج اللقاح أكبر.

وأضاف جروسفيلد “إذا أخذ مريض هذا الدواء فمن المتوقع أن يقضى على العدوى لدى هذا المريض ومن ثم ستكون أمامه فرصة جيدة للتعافي“.