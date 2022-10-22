باحثون: فيسبوك وتيك توك تروجان لمعلومات مضللة حول الانتخابات الأمريكية

فشلت فيسبوك وتيك توك في منع الإعلانات التي تحتوي على معلومات مضللة “صارخة” حول موعد وكيفية التصويت في الانتخابات النصفية للولايات المتحدة، وكذلك حول نزاهة عملية التصويت، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة “جلوبال ويتنس” وفريق الأمن السيبراني من أجل الديمقراطية في جامعة نيويورك، بحسب شبكة “سى إن إن” الأمريكية.

وبغرض التجربة، أرسل الباحثون 20 إعلانًا مع ادعاءات غير دقيقة إلى فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. استهدفت الإعلانات ولايات تشهد معارك مثل أريزونا وجورجيا، بينما كان يوتيوب قادرًا على اكتشاف ورفض كل اختبار تم تقديمه وتعليق القناة المستخدمة لنشره، فإن المنصتين الأخريين كانتا أسوأ بشكل ملحوظ، وفقًا للتقرير.

تيك توك وافق على 90% من الإعلانات التي تحتوي على معلومات خاطئة

وجد الباحثون أن تيك توك وافق على 90% من الإعلانات التي تحتوي على معلومات خاطئة أو مضللة بشكل صارخ. في غضون ذلك، وافق فيسبوك على “عدد كبير”، وفقًا للتقرير، وإن كان أقل بشكل ملحوظ من تيك توك.

تضمنت الإعلانات المقدَّمة باللغتين الإنجليزية والإسبانية معلومات زائفة تفيد بتمديد أيام التصويت، وأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تتضاعف كوسيلة للتحقق من الناخبين. احتوت الإعلانات أيضًا على ادعاءات تهدف إلى تثبيط إقبال الناخبين، مثل الادعاءات بأن نتائج الانتخابات يمكن اختراقها، أو أن النتيجة تم تحديدها مسبقًا.

قام الباحثون بسحب الإعلانات بعد اجتياز عملية الموافقة، في حال الموافقة عليها، بحيث لا يتم عرض الإعلانات التي تحتوي على معلومات مضللة للمستخدمين.

قالت لورا إديلسون، المديرة المشاركة لفريق الأمن السيبراني بجامعة نيويورك، في بيان مع التقرير: “يُظهر أداء يوتيوب في تجربتنا أن اكتشاف المعلومات المضللة الضارة بالانتخابات ليس مستحيلًا”.

وأضافت: “لكن كل المنصات التي درسناها كان يجب أن تحصل على تقييم “A” في هذه المهمة. ندعو فيسبوك وتيك توك إلى القيام بعمل أفضل: إيقاف المعلومات السيئة عن الانتخابات قبل وصولها إلى الناخبين”.

متحدث فيسبوك : الاختبارات استندت إلى عينة صغيرة جدًّا من الإعلانات

ردًّا على التقرير، قال متحدث باسم ميتا، مالكة فيسبوك، إن الاختبارات “استندت إلى عينة صغيرة جدًّا من الإعلانات، ولا تجسد الحالة العامة نظرًا لعدد الإعلانات السياسية التي نراجعها يوميًّا في جميع أنحاء العالم”، وأضاف المتحدث: “تشتمل عملية مراجعة الإعلانات لدينا على عدة طبقات من التحليل والكشف، قبل عرض الإعلان وبعده”.

قال متحدث باسم تيك توك إن المنصة “مكان للمحتوى الأصلي والممتع، وهذا هو السبب في أننا نحظر ونزيل المعلومات المضللة عن الانتخابات والإعلانات السياسية المدفوعة من منصتنا. نحن نقدِّر التعليقات الواردة من المنظمات غير الحكومية والأكاديميين وغيرهم من الخبراء والتي تساعدنا باستمرار على تعزيز عملياتنا وسياساتنا”.

وقالت جوجل إنها “طوّرت إجراءات مكثفة لمعالجة المعلومات الخاطئة على منصاتها، بما في ذلك الادعاءات الكاذبة حول الانتخابات وإجراءات التصويت”.

وأضافت الشركة: “نحن نعلم مدى أهمية حماية مستخدمينا من هذا النوع من إساءة الاستخدام، خاصة قبل الانتخابات الكبرى مثل تلك التي تجري في الولايات المتحدة والبرازيل، ونواصل الاستثمار في أنظمة الإنفاذ لدينا وتحسينها لاكتشاف وإزالة هذا المحتوى”.

وعلى الرغم من محدودية نطاق التجربة، فإنها قد تجدد المخاوف بشأن الخطوات التي اتخذتها بعض أكبر المنصات الاجتماعية لمكافحة؛ ليس فقط المعلومات الخاطئة حول المرشحين والقضايا، ولكن أيضًا على ما يبدو معلومات خاطئة واضحة حول عملية التصويت نفسها، مع بقاء أسابيع فقط على الانتخابات.

تعتمد شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة عادةً على مزيج من أنظمة الذكاء الاصطناعي والمشرفين البشر لفحص الكم الهائل من المنشورات على منصاتها.

ولكن حتى مع النهج والأهداف المتشابهة، تعد الدراسة تذكيرًا بأن المنصات يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا في إجراءات إنفاذ المحتوى الخاصة بها.

وفقًا للباحثين، فإن الإعلان الوحيد الذي قدّموه، والذي رفضه تيك توك، احتوى على مزاعم بأنه كان على الناخبين تلقّي لقاح “كوفيد-19” من أجل التصويت. من ناحية أخرى، وافق فيسبوك على تقديم الإعلان.