باحثون صينيون يؤكدون بالأدلة أن أصل فيروس كورونا من الطبيعة

العلماء أثبتوا أن خاصيتين جينيتين لفيروس كورونا الجديد موجودتان في الطبيعة

أكد فريق من العلماء الصينيين بأدلة قوية أن أصل فيروس كورونا من الطبيعة ، وأنه لم يتسرب من أحد المختبرات.

واكتشف الفريق العلمي المذكور أنه يتشارك بدرجة عالية مع هوية فيروس كورونا الجديد في منطقة الجينوم (1 ايه بي).

وذلك من خلال تحليل سلالة قريبة نسبيا للفيروس المعروف باسم (آر إم واي إن 02)، المأخوذ من الخفافيش.

أصل فيروس كورونا من الطبيعة

ووجد الباحثون أن السلالة التي تشبه فيروس كورونا الجديد، كانت تتميز بإدخال أحماض أمينية متعددة في موقع تقاطع الوحدات الفرعية لبروتين S1 و S2.

وهذا يوفر دليلاً قوياً على أن أحداث الإدراج هذه يمكن أن تحدث بشكل طبيعي أثناء تطور فيروسات كورونا.

وقال شي وي فنغ البروفيسور بجامعة الطب الأولى في شاندونغ، رئيس الفريق العلمي: ” إن أهمية هذا الاكتشاف تتمثل بتوضيح بعض المشاكل المتعلقة بأصل فيروس كورونا “.

وأضاف أن هذه النتيجة، إلى جانب دراسة سابقة على سلالة فيروس كورونا البنغول، تظهر أن خاصيتين جينيتين لفيروس كورونا الجديد موجودتان في الطبيعة.

ومن شأن هذا توفير دليلاً قوياً على أن فيروس كورونا الجديد لم يتسرب من مختبر.

وتم نشر ورقة بحثية حول هذه الدراسة التي أجرتها الجامعة بالاشتراك مع معهد الأبحاث التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في مجلة علم الأحياء المعاصر.

مقاطعة هيلونغجيانغ لم تسجل أية إصابات

وذكرت لجنة الصحة في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين اليوم السبت أن المقاطعة لم تسجل حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة.

وحتى يوم الجمعة، سجلت المقاطعة ما إجماليه 559 حالة إصابة محلية مؤكدة بكوفيد-19 و386 حالة وافدة.

وخرج 545 مريضا بكوفيد-19 بعدوى محلية من المستشفيات و386 حالة وافدة بعد تعافيهم حتى يوم الجمعة.

ولا يزال في المقاطعة حالة إصابة مؤكدة و4 حالات دون أعراض وفقا للجنة.

وحتى يوم الجمعة، لا يزال 653 شخصا على اتصال وثيق مع المصابين بكوفيد-19 تحت الملاحظة الطبية في المقاطعة.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.