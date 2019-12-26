باحثون إسرائيليون يطورون تكنولوجيا مبتكرة لتحويل النفايات إلى وقود

طور باحثون إسرائيليون تكنولوجيا مبتكرة لإنتاج الغاز من النفايات العضوية باستخدام المعالجة الحرارية، حسبما ذكرت جامعة بن غوريون بجنوب إسرائيل اليوم “الخميس”.

تحلل النفايات

وتعتمد الطريقة على تحلل النفايات في الماء عند درجات حرارة تزيد عن 347 درجة مئوية، وضغط جوي 221 (الماء فوق الدرجة الحرجة).

طريقة آمنة

ويوفر هذا النهج فوائد بيئية مهمة، بالإضافة إلى أنه طريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة للتخلص من النفايات والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في البيئة.

المياه فوق الدرجة الحرجة

واستخدم الباحثون المياه فوق الدرجة الحرجة التي لها خواص فيزيوكميائية فريدة من نوعها لا سيما القدرة على تحلل المواد العضوية بشكل فعال وإذابة المواد غير العضوية قليلا.

مواد غازية

ويمكن باستخدام هذه الطريقة تحويل الجزء العضوي من المواد الخام إلى مواد غازية قابلة للاشتعال تكون صديقة للبيئة، ويمكن أيضا فصل الجزء غير العضوي للاستخدام في المستقبل.

منشأة تجريبية

وقام الباحثون من جامعة بن غوريون ببناء منشأة تجريبية، وقاموا بتفكيك أنواع مختلفة من النفايات مثل نفايات الخشب والجلسرين المحتوية على وقود الديزل الحيوي.

أكثر كفاءة

وقال الباحثون إن التكنولوجيا التي قاموا بتطويرها أكثر كفاءة بنحو 20 في المائة من طرق إنتاج الطاقة الخضراء (الطاقة المتجددة).

الطاقة الخضراء

والطاقة الخضراء هي الطاقة التي تتولد من مصادر طبيعية ومستدامة، ومعظم مصادر الطاقات المتجددة مصدرها هو من الطبيعة كالرياح والمياه والاشعاع الشمسي.

محطة رائدة

وأضاف الباحثون بأن التطوير الجديد تم إعداده لمرحلة ما قبل الصناعة ولإنشاء محطة رائدة لتوليد الطاقة من النفايات مع الحاجة الملحة لحل المشاكل البيئية.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة من موقع شينخوا الصيني بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.