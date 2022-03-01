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«باحتفالية الدفاع المدني».. الداخلية تمنح درع الحماية لضباط القوات المسلحة وتكرم أسر الشهداء

بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية.
أماني عوض 1:55 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 1:55 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

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منحت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المدنية، درع الحماية لضباء القوات المسلحة المشاركين في احتفالية اليوم العالمي للحماية المدنية، التي نظمتها اليوم الثلاثاء، وذلك تقديرًا لعطائهم.

وكرمت الداخلية أسر الشهداء ومصابي قطاع الحماية المدنية، ورجال الدفاع المدني من ضباط وأفراد.

كما أعلنت الفائزين في المسابقات السنوية لمراكز تدريب الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، وكرمتهم.

وعلى هامش الاحتفالية، نظمت جولة تفقدية في معرض تجهيزات الحماية المدنية، حيث واستمعوا لشرح حول إمكانيات الأجهزة الحديثة التي يستخدمها رجال الحماية المدنية.

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وشارك في الاحتفال عدد من طلبة التخصص الوظيفي بأكاديمية الشرطة، وأسر الشهداء والمصابين، وعدد من طلبة المدارس والجامعات وممثلي الجهات ذات الصلة بالحماية المدنية، منها الإسعاف والهلال الأحمر والمركز القومي لبحوث الإسكان.

ونظمت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، الذي يتزامن مع الأول من مارس كل عام، بحضور مساعد وزير الداخلية للقطاع.

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وأقيمت الاحتفالية هذا العام، تحت شعار: “دور الحماية المدنية لحماية منكوبي الأزمات”، وتتزامن احتفالية الداخلية مع احتفالات المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO.

وخلال الاحتفالية استعرضت الداخلية أحدث أجهزة ومعدات قطاع الحماية المدنية في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين العالقين، وتفكيك العبوات الناسفة، وذلك ضمن مواجهة الإرهاب.

وشملت الاحتفالية على عدد من العروض التي قدمتها فرق من الحماية المدنية من تفكيك عبوات ناسفة من داخل سيارة، وتدخل فريق نسائي لحماية منتحرًا من أعلى عقار.

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كما قدم رجال الإطفاء بيانًا عمليًا، لمحاولة السيطرة على حريق نشب داخل عقار بعد تلقي بلاغًا بذلك.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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