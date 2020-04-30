سيـــاســة

باجتماع جامعة الدول العربية.. وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية

وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية
سمر السيد 6:06 م, الخميس, 30 أبريل 20 6:06 م, الخميس, 30 أبريل 20

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أكد وزير الخارجية سامح شُكري، موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على استمرار الجانب المصري في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.

كما شدد على ضرورة العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة “الأونروا” في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يُمَكّن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقاً لولايتها الأممية.

وأشار شُكري إلى الارتباط الوثيق بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، وبين استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر، بما يسمح لشعوب المنطقة بمواجهة التحديات المُشتركة الراهنة على شاكلة جائحة فيروس “كورونا” المُستجد، وكذا يحول دون دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وتأجيج الإرهاب والتيارات المتطرفة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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