«باجاج الهندية» تستعد لاقتناص توريد معدات 3 محالج قطن تابعة لقطاع الأعمال

قال محمد عبد الحميد المدير العام لشركة «جوتكس آند كوتش» وكيل «باجاج الهندية» إنها تستعد لاقتناص أعمال توريد معدات 3 محالج جديدة لصالح «القابضة للقطن والغزل والنسيج» التابعة لوزارة قطاع الأعمال، فى مدن المحلة وجمصة ودمنهور.

وأضاف لـ«المال» أن شركة «جوتكس آند كوتش» قد فازت بعقد توريد معدات 3 محالج هى «الفيوم والزقازيق وكفر الدوار»، لافتا إلى أنه تم افتتاح الأول، والتشغيل التجريبى للثانى، وجار بدء التشغيل التجريبى للثالث.

وأكد أن الشركة تعمل فى توريد أحدث المعدات الهندية الأمريكية فى صناعة الغزل والنسيج والصباغة، إضافة إلى معدات التريكو والمحالج وماكينات عصر الزيوت.. مشيرا إلى أن %90 من حجم أعمالها مع شركات الغزل والنسيج فى القطاع الخاص.

يذكر أن «جوتكس آند كوتش» وكيل «باجاج الهندية» قامت بتوريد وتشغيل معدات 3 محالج فى الزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، بتكلفة تقديرية حوالى 400 مليون جنيه، تشمل الماكينات الحديثة والأعمال الإنشائية للمبانى الجديدة لتتماشى مع متطلبات الآلات الحديثة.

وكشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مؤخرا، أن هناك مخطط لإنشاء 7 محالج متطورة لرفع جودة القطن المصرى ومضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين قنطار سنويًا، بزيادة قدرها %250 فى الموسم، لافتا إلى أن تكلفة تطويرها تصل إلى 1.2 مليار جنيه.