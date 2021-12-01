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«باجاج الهندية» تستعد لاقتناص توريد معدات 3 محالج قطن تابعة لقطاع الأعمال

الشركة تعمل فى توريد أحدث المعدات الهندية الأمريكية فى صناعة الغزل والنسيج والصباغة
عصام عميرة 9:32 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 9:32 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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قال محمد عبد الحميد المدير العام لشركة «جوتكس آند كوتش» وكيل «باجاج الهندية» إنها تستعد لاقتناص أعمال توريد معدات 3 محالج جديدة لصالح «القابضة للقطن والغزل والنسيج» التابعة لوزارة قطاع الأعمال، فى مدن المحلة وجمصة ودمنهور.

وأضاف لـ«المال» أن شركة «جوتكس آند كوتش» قد فازت بعقد توريد معدات 3 محالج هى «الفيوم والزقازيق وكفر الدوار»، لافتا إلى أنه تم افتتاح الأول، والتشغيل التجريبى للثانى، وجار بدء التشغيل التجريبى للثالث.

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وأكد أن الشركة تعمل فى توريد أحدث المعدات الهندية الأمريكية فى صناعة الغزل والنسيج والصباغة، إضافة إلى معدات التريكو والمحالج وماكينات عصر الزيوت.. مشيرا إلى أن %90 من حجم أعمالها مع شركات الغزل والنسيج فى القطاع الخاص.

يذكر أن «جوتكس آند كوتش» وكيل «باجاج الهندية» قامت بتوريد وتشغيل معدات 3 محالج فى الزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، بتكلفة تقديرية حوالى 400 مليون جنيه، تشمل الماكينات الحديثة والأعمال الإنشائية للمبانى الجديدة لتتماشى مع متطلبات الآلات الحديثة.

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وكشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مؤخرا، أن هناك مخطط لإنشاء 7 محالج متطورة لرفع جودة القطن المصرى ومضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين قنطار سنويًا، بزيادة قدرها %250 فى الموسم، لافتا إلى أن تكلفة تطويرها تصل إلى 1.2 مليار جنيه.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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