«باتمان حلوان».. القبض على 4 أشخاص من مروجي الفعالية عبر «سوشيال ميديا»

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إطلاق دعوة «معركة حلوان باتمان الحقيقي»، بعد إنشاء صفحات من خلالها يتم الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك على خلفية رصد ما تداول من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لهاشتاج بعنوان: “باتمان حلوان” يتضمن الدعوة لارتداء زي تنكري والتجمع بتاريخ 13 أغسطس القادم أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان، بغرض التشاجر للتنافس بينهم، وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمين على تلك الفعالية “معركة حلوان باتمان الحقيقي”.

وضبط 4 أشخاص وتبين استغلالهم التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة وتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه، وإستغلال حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وإزدياد أعضائها لرغبتهم في إستغلالها لتحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.