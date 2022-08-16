باتفاق غير مسبوق عالميا.. وزير النقل: تعاقدنا مع شركة ألمانية على نسبة من إيرادات القطار الكهربائي (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إنه تم التعاقد مع شركة دويتش بان الألمانية على نسبة من إيرادات القطار الكهربائي، وهذا اتفاق أول مرة في العالم يحدث على هذا النحو.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه تم التعاقد مع شركة ألمانية لإدارة 2000 كيلو متر سكة حديدية كهربائية في مصر وذلك بنظام نسبة من الإيراد ، و سيتم إعطائهم نسبة من الإيرادات.

أوضح أنه أول مرة يحدث اتفاق كهذا في العالم أن يتم الاتفاق في هذا المجال على نسبة في الإيرادات ، مؤكدا أن “العالم بيشتغل على مبلغ محدد أو نسبة من التشغيل، لكن استطعنا أن يتم على نسبة من الإيرادات”.

وتابع الوزير أن “تلك النسبة بدأت 5٪ ثم 3٪ أول 10 سنوات و2.5٪ لثاني 10 سنوات و2٪ لثالث 10 سنوات ، بالإضافة إلى تعهدوا بأن بعد 15 سنة من أول عام للتشغيل سيتم إعادة ماتم دفعه في المشروع”.

وأوضح أن نموذج الشراكة مع القطاع الخاص ناجح ونحن دولة لدينا قدرة في الإنشاء والقطاع الخاص لديه القدرة على الإدارة سواء كان قطاع خاص محلي أو أجنبي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء الفوري في التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا “دويتش بان” لتشغيل وادارة منظومة القطار الكهربائي السريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس الإثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، وبحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا “دويتش بان”، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

واستعراض وزير النقل خلال اجتماع الرئيس جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاثة والبالغ طولها 2000 كيلومتر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة السويدي اليكتريك.

ومن جانبه، عبر رئيس الشركة الألمانية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، متطلعا للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاث، موضحاً أن الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، مشيدا بحجم الإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة السيسي.