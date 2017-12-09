باتشوكا يغتال أحلام الوداد بهدف قاتل ويتأهل لمواجهة جريميو

على المصرى: أغتال باتشوكا المكسيكى أحلام الوداد البيضاوى المغربى، بتغلبه عليه بهدف نظيف، فى اللقاء الذى شهد وقتا إضافيا، بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بدون أهداف، وأقيمت المباراة على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن لقاءات الدور الثانى، لكأس العالم للأندية المقامة حاليا فى العاصمة ا



على المصرى:



أغتال باتشوكا المكسيكى أحلام الوداد البيضاوى المغربى، بتغلبه عليه بهدف نظيف، فى اللقاء الذى شهد وقتا إضافيا، بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بدون أهداف، وأقيمت المباراة على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن لقاءات الدور الثانى، لكأس العالم للأندية المقامة حاليا فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، والتى تختتم يوم 16 ديسمبر الجارى.

انتظر باتشوكا حتى الدقيقة 112، ليسجل لاعبه فيكتور جوزمان هدف اللقاء الوحيد، بضربة رأس، فى غياب الرقابة الدفاعية للاعبى الوداد، الذي تأثر بالكارت الأحمر الذى أشهره الحكم الأوزبكستانى رافشان إيرماتوف، فى الدقيقة 69، لإبراهيم النقاش لاعب وسط الفريق المغربى.

وبتلك النتيجة يتأهل الفريق المكسيكى بطل الكونكاكاف، لملاقاة جريميو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، فى نصف نهائى مونديال الأندية، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين فى أبوظبى، فيما يلعب الوداد على المركز الخامس، مع الخاسر من مواجهة الجزيرة الإماراتى مع أوراوا ريد دياموندز اليابانى.

وأصبح المكسيكى أوسكار بيريز حارس مرمى باتشوكا، اللاعب الأكبر سناً، الذي يشارك في كأس العالم للأندية على مدار نسخها الـ 14، حيث خاض لقاء اليوم وعمره 44 سنة و 312 يوم، ليكسر رقمه زميله السابق ميجل كاليرو حارس باتشوكا، الذي توفي في 2012، وكان يبلغ 39 عامًا، عندما شارك في نسخة 2010.