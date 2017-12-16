باتشوكا يحصد 2.5 مليون دولار مكافأة برونزية مونديال الأندية

على المصرى حصد باتشوكا المسكيكى بفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، وتختتم، مساء اليوم السبت، مبلغ 2.5 مليون دولار، قيمة المكافأة التى يمنحها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للفريق الفائز بمباراة…

على المصرى





حصد باتشوكا المسكيكى بفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، وتختتم، مساء اليوم السبت، مبلغ 2.5 مليون دولار، قيمة المكافأة التى يمنحها الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، للفريق الفائز بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتغلّب بطل الكونكاكاف، على الجزيرة بطل الدورى الإماراتى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، على ملعب مدينة زايد الرياضية، ليكتفى الفريق الإماراتى بالمركز الرابع، الذى يمنح صاحبه 2 مليون دولار.

وسيلعب فى السابعة مساء، ريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب”، مع جريميو البرازيلى “بطل أمريكا الجنوبية”، فى المباراة النهائية، وسيحصل الفائز باللقب على خمسة ملايين دولار، فيما يمنح الوصيف أربعة ملايين دولار.

وحصل أوراوا ريد دياموندز اليابانى، على المركز الخامس، بتغلبه على الوداد البيضاوى المغربى، ليحصد 1.5 مليون دولار، فيما اكتفت أندية أوكلاند سيتي النيوزيلندى والوداد المغربى، بمكافأة المشاركة وهى مليون دولار.