باتريس كارتيرون : لم نستعد للترجي جيدا.. وهذا موقف شيكابالا

كشف باتريس كارتيرون ، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه لم يستعد بالشكل المناسب لمواجهة الترجي التونسي ، في السوبر الإفريقي ، بسبب ضغط مباريات الدوري المصري ودوري الأبطال.

و يخوض الزمالك السوبر الإفريقي مساء غد الجمعة ، أمام الترجي التونسي في مدينة الدوحة القطرية ، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

و قال باتريس كارتيرون ، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: « ليس هناك استعداد خاص لمباراة الترجي بسبب ضغط اللقاء ، أعرف الترجي ومدربهم ، ونسعى لاستغلال ثغراتهم ».

و عن فرجاني ساسي، قال كارتيرون : «أعتز بعلاقتي بفرجاني ساسي ، وتحدثت معه عن خبايا الفريق ، وعن و المباراة».

و أضاف : «المباراة ستكون قوية ، الترجي و مدربه يملكون العديد من الأوراق التي تساعدهم على الإضرار بنا ، رغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين الترجي ».

و حقق الترجي لقب السوبر من قبل مرة وحيدة عام 1995 و خسر ثلاث مرات سابقة.

يُذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وصلت إلى الدوحة ؛ استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي وسط استقبال جماهيري كبير من عشاق القلعة البيضاء داخل المطار.

من جانبه ، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون ، المدير الفنى للزمالك ، اصطحاب قائمة الفريق كاملة إلى قطر ، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى ، إلى جانب زيادة حجم التنافس بين اللاعبين قبل بطولتى السوبر الإفريقى و المحلى.