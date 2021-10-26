باتريس كارتيرون: «تراجع مستوى بن شرقي طبيعي.. وسعداء بعودة مصطفى فتحي»

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على إنبي بثنائية نظيفة، في افتتاح مباريات القلعة البيضاء ببطولة الدوري المصري لموسم 2021-2022.
وفاز الزمالك على إنبي بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد بترو سبورت، بفضل أقدام أحمد سيد زيزو، ورأسية عمر السعيد.
وقال كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة: «كان هناك بعض الثغرات في المباراة من جانبنا، ولكننا في الشوط الثاني تداركنا الأمر نوعًا ما، حتى نجحنا في إدراك الهدف الثاني».
وأضاف: «سوء أرضية ملعب المباراة كان السبب الرئيسي في إهدار هذا الكم الكبير من الفرص، ولكننا سوف نعمل على تداركها في المباريات المقبلة».
وتابع: «تراجع مستوى أشرف بن شرقي في هذه المباراة أمر طبيعي، بسبب الإرهاق نوعًا ما، خاصًة وأنه تألق خلال مباراة توسكر الكيني وسجل ثنائية».
وعن مصطفى فتحي، قال كارتيرون: «سعداء باستعادة جهود مصطفى فتحي، هو لاعب مميز، وسوف يكون له دور كبير مع الزمالك هذا الموسم»