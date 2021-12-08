«باتا» تمتلك 100 فرع وتستهدف التحول للربحية بنهاية يونيو 2022

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للأحذية «باتا» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ان الشركة تهدف الى تحقيق صافى ربح بقيمة 5.8 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 3.3 مليون جنيه، بعد شراء ماكينة الأحذية السيفتى لتلبية احتياجات السوق ونمو المبيعات.

وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق ايرادات نشاط مبيعات بقيمة 46.4 مليون جنيه نهاية العام المالى يونيو 2022، مقارنة بتحقيق 26.2 مليون جنيه إيرادات فى عام 2019/ 2020، لافتا الى انه تم ضخ استثمارات محدودة بقيمة 5.6 مليون جنيه لشراء المعدات والماكينات مقابل 1.7 مليون فى يونيو 2020.

وأوضح أنه جارى تطوير عدد من الأفرع والانتهاء من تطويرها قريباً، إذ تمتلك الشركة ما يقرب من 100 فرع من بينهم 50 يتم تشغيلها بالإدارة الذاتية وتطبيق أنظمة القطاع الخاص، و40 فرعا تم التعاقد مسبقا على تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، و10 أفرع لاتزال مغلقة، وندرس مدى إمكانية استغلالها ومتوقع تحويلهم إلى مخازن، لا سيما وأن مواقعها غير تجارية.

وأكد أنه تم الانتهاء من شراء عدة معدات منها ماكينة حقن وفورم لإنتاج الأحذية، إضافة إلى سيارة لنقل البضائع للأفرع لخفض التكاليف، لافتا إلى أن الشركة تستهدف العملاء من شركات المقاولات والفنادق والأمن.

وكانت «باتا»، قد نجحت خلال الفترة الماضية، فى تسجيل علامة تجارية جديدة باسم «بى كونفرت»، مع الاحتفاظ بالعلامة الرسمية للشركة المعروفة باسم «باتا»، لافتا إلى أن العلامتين سيتم وضعهما على كل المنتجات الجديدة من الأحذية.

وكان شكرى حماد رئيس مجلس الإدارة. للشركة- قال فى وقت سابق- إن الشركة تعاقدت مع مكتب الاستشارات الهندسية «صالح وحجاب» لتنفيذ خطة تطوير الفروع التابعة للشركة، وأن خطة تطوير «باتا» على 3 محاور رئيسية، تشمل تطوير عملية التصنيع والجودة وتغيير الفكر التسويقى القديم ، والمتاجرة وتوريد المنتجات للشركات الصناعية.