باتاروفا: 20 مليون دولار لدعم مبادرة تمكين الأطفال في 10 دول

وتستهدف المبادرة التمكين المالى للعائلات وأطفالهم فى مختلف انحاء العالم، وغرس الثقافة المالية داخل الطفل وتعليمه كيفية التخطيط لمستقبله وتحقيق أحلامه، بالمشاركة مع شركة متلايف الخيرية، التى قامت بتمويل برنامج عالم سمسم للعرض على شبكة تليفزيون النهار فى رمضان.

وأكدت باتاروفا على هامش المؤتمر الصحفى للاحتفال بإطلاق برنامج “عالم سمسم” أن مصر تعد الدولة الثامنة عالميا التى تطلق هذه المبادرة بعد البرازيل والهند والمكسيك وتشيلى واليابان والإمارات العربية المتحدة.

وشددت على أنهم يثمنون الدعم التى تقدمه مصر لهم فى هذا المشروع الذى يستهدف مساعدة الأطفال على تطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم، لأن هذا البرنامج صمم خصيصا لمساعدة الأطفال وذويهم لاكتساب مهارات سلوكية ومالية صحيحة.

كما تقدمت بالشكر لكلا من مؤسسة سيمسى ووركشوب وشركة الكرمة المنتجة لبرنامج عالم سمسم فى مصر والمأخوذ من برنامج سيمسى ستريت العالمى، بالإضافة لوزارات الاستثمار والتعاون الدولى ولتعليم والتعليم والتضامن الاجتماعى على دعم البرنامج.

واحتفلت شركة الكرمة للإنتاج التعليمى اليوم، بإطلاق موسم جديد من برنامج الأطفال الشهير “عالم سمسم”، فى شهر رمضان القادم، بعد غياب دام 8 سنوات.



وتم إطلاق برنامج عالم سمسم لأول مرة عام 2000 لمدة 9 سنوات، تم فيهم انتاج نحو 390 حلقة، بالإضافة لعمل دروس توعية لأكثر من 150 ألف ام فى رمضان.

