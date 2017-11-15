استثمار

باتاتشاريا: مستثمرون هنود متفائلون بفرص الاستثمار فى مصر

هاجر عمران  قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى مصر، إن المستثمرين الهنود يرون فرصا كبيرة للعمل فى قطاعى الصناعات النسيجية و الطبية وأضاف فى تصريحات لـ"المال" اليوم على هامش المؤتمر الذى عقدته السفارة أن قطاع النسيج لديه إمكانيات كبيرة خاصة و أن الهند تمتلك التكنولوجيا المتقدمة فى هذا ال
15 نوفمبر، 2017 15 نوفمبر، 2017

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هاجر عمران 


قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى مصر، إن المستثمرين الهنود يرون فرصا كبيرة للعمل فى قطاعى الصناعات النسيجية و الطبية


وأضاف فى تصريحات لـ”المال” اليوم على هامش المؤتمر الذى عقدته السفارة أن قطاع النسيج لديه إمكانيات كبيرة خاصة و أن الهند تمتلك التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال ولديها ماكينات  ذات جودة عالية و  بأسعار تنافسية. 


وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيارات متبادلة بين الجانبين لشركا تعمل فى هذا القطاع ما يعزز من فرص النمو .


وأكد أن التعاون الهندى فى المجال الطبى لا يقتصر فقط على التصنيع الدوائى وأنما  القطاع الطبى بصورة شاملة و من بناء مستشفيات و إدارتها. 


وأشار  إلى أن أحد الشركات الهندية وقعت مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا لإنشاء محلج متكامل بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة قطاع الأعمال العام و أحد أذرع شركة باجاج المتخصصة فى النسيج .


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