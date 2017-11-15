باتاتشاريا: مستثمرون هنود متفائلون بفرص الاستثمار فى مصر

هاجر عمران قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى مصر، إن المستثمرين الهنود يرون فرصا كبيرة للعمل فى قطاعى الصناعات النسيجية و الطبية وأضاف فى تصريحات لـ"المال" اليوم على هامش المؤتمر الذى عقدته السفارة أن قطاع النسيج لديه إمكانيات كبيرة خاصة و أن الهند تمتلك التكنولوجيا المتقدمة فى هذا ال

هاجر عمران





قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى مصر، إن المستثمرين الهنود يرون فرصا كبيرة للعمل فى قطاعى الصناعات النسيجية و الطبية





وأضاف فى تصريحات لـ”المال” اليوم على هامش المؤتمر الذى عقدته السفارة أن قطاع النسيج لديه إمكانيات كبيرة خاصة و أن الهند تمتلك التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال ولديها ماكينات ذات جودة عالية و بأسعار تنافسية.





وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيارات متبادلة بين الجانبين لشركا تعمل فى هذا القطاع ما يعزز من فرص النمو .





وأكد أن التعاون الهندى فى المجال الطبى لا يقتصر فقط على التصنيع الدوائى وأنما القطاع الطبى بصورة شاملة و من بناء مستشفيات و إدارتها.





وأشار إلى أن أحد الشركات الهندية وقعت مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا لإنشاء محلج متكامل بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة قطاع الأعمال العام و أحد أذرع شركة باجاج المتخصصة فى النسيج .





