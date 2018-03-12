بابليك بارتنرز للوساطة تستهدف 30 مليون جنيه أقساط تأمينية يونيو المقبل

مروة عبد النبى: تستهدف شركة "بابليك باتنرز" للوساطة التأمينية جلب أقساط تامينية بقيمة 30 مليون جنيه لصالح شركات التأمين التى تعمل معها بنهاية العام المالى الجارى.وقال محمد المغربى العضو المنتدب لشركة "بابليك بارتنرز" إن شركته حققت أقساط تأمينية بقيمة 20 مليون جنيه بنهاية العام المالى ال

مروة عبد النبى:

تستهدف شركة “بابليك باتنرز” للوساطة التأمينية جلب أقساط تامينية بقيمة 30 مليون جنيه لصالح شركات التأمين التى تعمل معها بنهاية العام المالى الجارى.

وقال محمد المغربى العضو المنتدب لشركة “بابليك بارتنرز” إن شركته حققت أقساط تأمينية بقيمة 20 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى محققة زيادة 30% عن العام السابق عليه.

وأضاف أن شركته تعتزم فتح فرعين جديدين الاول بالقاهرة العام المقبل 2019 والثانى بمحافظة الاسكندرية فى 2020 حيث لاتمتلك الشركة اية فروع بحلاف الفرع الرئيسى بالجيزة حاليآ.

وأوضح المغربى أن شركته تعمل مع غالبية شركات التأمين على الممتلكات حيث يشغل هذا الفرع 70% من حجم أعمال محفظة وتتركز هذه النسبة فى تقديم خدمات التامين لقطاعات مختلفة وخاصة فى القطاع الصناعى والاتصالات واللوجستى

ولفت إلى أن تأمينات الحياة تحتل 5% فقط من جملة الأعمال بشركته فيما تتوسع من وقت لأخر فى التأمين الطبى والذى يشغل 25 % من حصيلة عمليات الشركة.

وأشار إلى شركته تتعامل مع كبريات شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية وابرزها شركة “GIG” و “رويال ” و”ثاق ” وبيت التأمين المصرى السعودى وشركة “الدلتا للتأمين وشركة “طوكيومارين ” و “AIG ” للتأمينات العامة و”متلايف” لتأمينات الحياة واللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى.