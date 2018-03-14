بابليك بارتنرز للوساطة تستعد لرفع رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه

مروة عبد النبىتعتزم شركة "بابليك بارتنرز" للوساطة التأمينية، رفع رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه، خلال الـ3 سنوات المقبلة، بواقع مليون جنيه سنويًا بتمويل من الأرباح.وقال محمد المغربى، العضو المنتدب لشركة "بابليك بارتنرز"، إن شركته ضاعفت رأسمالها إلى مليونى جنيه، بداية العام الحالى، بتمويل من المساهمي

مروة عبد النبى

تعتزم شركة “بابليك بارتنرز” للوساطة التأمينية، رفع رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه، خلال الـ3 سنوات المقبلة، بواقع مليون جنيه سنويًا بتمويل من الأرباح.

وقال محمد المغربى، العضو المنتدب لشركة “بابليك بارتنرز”، إن شركته ضاعفت رأسمالها إلى مليونى جنيه، بداية العام الحالى، بتمويل من المساهمين كل حسب نسبته فى هيكل الملكية.

وأضاف أن شركته تعتزم تدشين فرعين جديدين بمحافظتى القاهرة والإسكندرية خلال عام العامين المقبلين 2019 و2020، لتمتلك بذلك الشركة فرعين بخلاف الرئيسى فقط.

وأشار المغربى إلى أن شركته تستهدف نمو سنوى 30% فى حجم الأقساط التأمينية التى يتم جلبها لصالح شركات التأمين التى يتم التعامل معها، بدءًا من العام المقبل، موضحًا أن شركته تستهدف أقساط بقيمة 30 مليون جنيه فى ذات العام مقابل 20 مليون جنيه للعام الماضى.

وأشار إلى أن شركته تخدم أكثر من 59 ألف مشترك، فيما تستهدف الوصول إلى 100 ألف عميل 2020 المقبل.

ولفت إلى أن شركته تتعامل مع كبريات شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، وأبرزها شركة “GIG” و”رويال” و”ثاق” و”بيت التأمين المصرى السعودى” وشركة “الدلتا للتأمين، و”طوكيومارين”، و”AIG” للتأمينات العامة، و”متلايف” لتأمينات الحياة واللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى.