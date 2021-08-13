«بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية» تمنح موظفيها دورة في فن التعامل مع العملاء

نظرًا لتمثيلها العميل أمام شركات التأمين على أعلى مستوى من الحرفية

كشف محمد المغربى، رئيس مجلس إدارة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية ، عن منح شركته العديد من الدورات التدريبية للعاملين بشركته بصفة دورية.

وقال المغربى إن بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية تعطى الدورات التدريبية للخبرات الموجودة بالشركة والخريجين الجدد، لكنها تعطى أولوية للشباب مع إعادة تأهيلهم.

وأشار إلى وجود العديد من الدورات التدريبية حاليًا، فى مقدمتها فن التعامل مع العملاء، من خلال تدريبهم فى الشركة عبر خبراء تدريب متخصصين.

الوساطة تمثل شركة التأمين أمام العميل

وأضاف أن شركته وكيل لجميع شركات التأمين فى مصر بجميع قطاعاتها “- الممتلكات والحياة والمعاش والطبى – وتمثلها أمام عملائها بشكل جيد.

وأكد أن شركته لا تركز على فرع تأمينى بعينه؛ حيث تقدم العديد من الخدمات مثل الوساطة فى التأمين والتعامل والتواصل مع جميع الشركات والمؤسسات والبنوك لإدارة المحفظة التامينية لهم.

وأوضح أن شركته تتفاوض نيابة عنهم مع شركات التأمين المحلية والعالمية للحصول على أفضل العروض والأسعار المنافسة والتغطيات والمزايا التأمينية وإنهاء العمليات التأمينية ومتابعة الإصدارات والتعويضات نيابة عن العملاء، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وكذلك إدارة المحافظ التأمينية للشركات والبنوك بما يضمن تقديم الخدمات المتبادلة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة لعملاءهم.

وأضاف أن «بابليك بارتنرز» تتعامل مع غالبية شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، ومن أبرزها شركة “مصر للتأمين” و”متلايف” لتأمينات الحياة، وشركتا “أكسا” و”أروب” للتأمين و”AIG” و” بيت التأمين المصرى السعودى” و”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” و”ثروة “للتأمين و”المهندس” و”المصرية” للتأمين التكافلي و”مصر” للتأمين التكافلي، و”اللبنانية السويسرية” تأمينات الحياة التكافلى و”المصرية” الإماراتية لتأمينات الحياة و”أورينت” للممتلكات وشركات “الدلتا” وقناة السويس و”طوكيومارين “جنرال تكافل و”وثاق” وChupp ” “وإسكان”.

فروع جديدة بالتجمع والإسكندرية والمنصورة والأقصر

وعلى صعيد متصل، تنتوى شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية التوسع الجغرافى فى عدد من المحافظات بافتتاح 4 فروع جديدة بهدف زيادة عدد عملاء شركته وتعظيم الأقساط التأمينية لها.

وأشار المغربى إلى أنه بالفعل ضمن خطة “بابليك بارتنرز” للوساطة التأمينية “PPIB” التوجه لافتتاح عدد من الفروع في عدة من محافظات، منها الإسكندرية والمنصورة ولأقصر والتجمع الخامس بالقاهرة إلى جانب الفرعين الحاليين للشركة بالقاهرة بمنطقتي الدقى ووسط البلد .