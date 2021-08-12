«بابليك بارتنرز» تستعد لزيادة رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه بعد إقرار قانون التأمين

كشف محمد المغربى رئيس مجلس إدارة “بابليك بارتنرز” للوساطة التأمينية PPIB” عن اتجاه شركته إلى رفع رأسمالها المدفوع إلى 5 ملايين فور إقرار قانون التأمين الموحد الجديد.

وقال المغربى إن “بابليك بارتنرز” سوف تتجه بطبيعة الحال إلى زيادة رأسمالها المدفوع لتحقيق الملاءة المالية المطلوبة بالقانون من خلال المساهمين بالشركة

تحالفات مرتقبة مع جهات مالية غير مصرفية

وأوضح المغربى أن خطة عمل الشركة الفترة المقبلة وفى ظل تداعيات جائحة كورونا ستتركز على عدة نقاط أساسية أهمها تحقيق الشمول المالي وإقامة تحالفات مع جهات مالية غير مصرفية بجميع أشكالها.

وأكد أنه من ضمن خطط بابليك بارتنرز الأساسية ضرورة التعامل الإلكترونى عن بُعد حيث كشفت أزمة حاجة العمل المُلحة الى ذلك.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركته لا تقف عند فرع تأمينى معين حيث تقدم PPIB العديد من الخدمات مثل خدمات الوساطة فى التأمين والتعامل والتواصل.

مع جميع الشركات والمؤسسات والبنوك لإدارة المحفظة التامينية لهم والتفاوض نيابة عنهم مع شركات التأمين المحلية والعالمية.

تسهيلات للعملاء فى الإصدار والتعويضات

وتابعت أن الشركة دوما تبذل قصار جهدها فى الحصول على أفضل العروض والأسعار المنافسة والتغطيات والمزايا التأمينية وإنهاء العمليات التأمينية ومتابعة الإصدارات والتعويضات نيابة عن العملاء.

وذلك بما يضمن حقوق جميع الأطراف وكذلك إدارة المحافظ التأمينية للشركات والبنوك بما يضمن تقديم الخدمات المتبادلة على أعلى مستوى من الكفاءة و الجودة لعملائهم.

وأشار إلى أن شركته وكيل لجميع شركات التأمين فى مصر بجميع قطاعاتها “تأمين الممتلكات والحياة والمعاش والطبى.

وأضاف أن بابليك بارتنرز تتعامل مع غالبية شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية ومن أبرزها شركة “مصر للتأمين” و”متلايف” لتأمينات الحياة.

تعرف على شركاء نجاح بابليك بارتنرز

إضافة إلى شركتى “أكسا” و”أروب” للتأمين وشركة “AIG” وشركة ” بيت التأمين المصرى السعودى” و”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” و “ثروة “للتأمين و”المهندس” و “المصرية” للتأمين التكافلي و”مصر” للتأمين التكافلي.

و”اللبنانية السويسرية” تأمينات الحياة التكافلى و”المصرية” الإماراتية لتأمينات الحياة و”أورينت” للممتلكات وشركات “الدلتا” وقناة السويس و”طوكيومارين “جنرال تكافل و”وثاق” وChupp ” “وإسكان”.

واعترف المغربى بأن شركات التأمين هم شركاء النجاح لتميزهم بالوفاء بسداد التعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين؛ ومن بينهم شركة أكسا والمصرية للتأمين التكافلي ومصر لتأمينات الحياة.

ولفت إلى أن شركة المهندس للتأمينات العامة قامت بسداد تعويض لأكبر حادث بمركب بمدينة الغردقة فى أقل من الشهر من تاريخ الحادث.