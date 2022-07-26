«بابلك بارتنرز» تطرح مبادرة لتوعية أصحاب المشروعات الصغيرة بأهمية التأمين

طرح د. محمد مغربى رئيس شركة بابلك بارتنرز للوساطة التأمينية، مبادرة من عدة نقاط تستهدف توفير الخدمة التأمينية الشاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وليس فى حالة وفاة أو عجز أصحابها فقط.

بابلك بارتنرز تعرض خدماتها الفنية مجانا

وأكد المغربي ، استعداد شركته لتقديم خدمات الدعم الفنى بدون مقابل للجهات المنفذة للمبادرة سواء حكومية أو خاصة، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن عدة نقاط منها ، أولا حملات توعية أصحاب تلك المشروعات ونشر ثقافة أهمية التأمين على أعمالهم خلال المراحل الإنتاجية والتسويقية المختلفة ، ثانيا، التعريف بأن التامين يمكنه توفير دعم استشاري وحلول مالية وغير مالية لتحسين المشروعات ومواجهة التحديات التي تواجهها.

أما ثالثا حث الشركات على تحويل نموذج عملها الحالي إلى نموذج عمل متطور يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة، رابعا توفير دورات تدريبية لمسؤول التأمين فى الشركات التى يتوافر فيها ذلك وتعريفه بأحدث البرامج التأمينية والمتطورة طبقا لأعمال الشركة.

الدولة تولى اهتماما بأصحاب المشروعات الصغيرة

ولفت إلى أن حماية أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستساهم في زيادة أعداد تلك المشروعات ودورها الإيجابي في اقتصاد الدولة، لافتا إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن دعم تلك المشروعات أصبح ضرورة مهمة من جميع الجهات الاقتصادية، للمساهمة فى ترسيخ ثقافة العمل الحر ، وأيضا دورها الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف مغربى أن دعم تلك المشروعات يتطلب توفير الحماية التأمينية لها فى مختلف مراحل أعمالها، حيث إن التأمين يمثل وسيلة أمان ضد أى مخاطر فجائية أو خسائر غير محسوبة، وذلك استمرارا لتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية، وإعداد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر.