«بابا المجال» و«صفارة» و«الكانتو» أسماء غريبة تغزو الدراما.. تسويق جديد ونحت للغة المجتمع

يشهد الموسم الدرامي القادم الذي يعرض في شهر رمضان الكريم لعام 2023 ، وبدأ الكثير من صناع الأعمال الدرامية التحضير له حاليا ، العديد من المسلسلات التي تحمل أسماء وعناوين جديدة وغريبة على الجمهور وأبرزها مسلسل بابا المجال بطولة النجم مصطفى شعبان وياسمين رئيس ، ومسلسل ستهم بطولة روجينا واخراج رؤوف عبد العزيز .

كذلك مسلسل سوق الكانتو بطولة النجم أمير كرارة وتأليف هاني سرحان واخراج حسين منباوي ، ومسلسل صفارة بطولة أحمد أمين اخراج علاء اسماعيل وانتاج أروما وميديا هب سعدي جوهر.

فايزة هنداوي : اسم بابا المجال جديد وجذاب ومأخوذ من المجتمع

أعربت الناقدة فايزة هنداوي أن الأسماء الخاصة بالأعمال الدرامية أصبحت حاليا ، تأخذ من المجتمع لأن اسم بابا المجال أصبح منتشرا بقوة بين كثير من الناس ، لذلك تم نقلها للدراما التليفزيونية وهذا ذكاء حقيقة من صناع المسلسل بتسميته بذلك .

ولفتت الى أن اسم المسلسل يجذب الجمهور حقيقة في بداية الأمر لو كان جذابا مثل بابا المجال تحديدا أو سوق الكانتو ، لكن هذا الجذب ينتهي بعد مشاهدة حلقات المسلسل الأولى والحكم على المحتوى المقدم فيها سواء بالايجاب أو السلب .

وأشارت أيضا الى أن اسم العمل الدرامي يجب أن يكون موظفا بصورة مناسبة مع أحداث المسلسل نفسه ، ويعبر عنها بدرجة كبيرة .

أحمد رفعت : أسماء المسلسلات أصبحت تختلف حسب الفترة الزمنية التي نعيشها

وقال الفنان أحمد رفعت أنه حينما يكون اسم المسلسل والقصة الدرامية مختلفة وجديدة وخارج الصندوق يكون ذلك مميزا للغاية ، وذلك ماتحقق في قصص مسلسل نصيبي وقسمتك تأليف عمرو محمود ياسين .

وأضاف أن أسماء المسلسلات أصبحت تختلف حسب الفترة الزمنية التي نعيشها ، ففي الماضي كانت الأسماء ” حافية على جسر الذهب ” ، و” حتى لايطير الدخان ” ، أما حاليا أصبحت الأسماء تتشكل حسب العصر ومتغيرات المجتمع .

وشدد رفعت أنه لايجب أن يحدث ذلك أبدا ، بل يجب أن يكون العمل الدرامي والفني غير منساقا وراء عوامل الفرقعة والجذب والسوشيال ميديا ، لافتا الى أن التريند والبحث وراء الترافيك أصبح هو الأساس حاليا في عصرنا وزمننا .

سمير الجمل : اسم صفارة هو اسم جذاب يعطي انطباعا للمشاهدين أنه انذار لشئ معين

ويرى السيناريست سمير الجمل أن اسم مسلسل سوق الكانتو مأخوذ بالطبع من المكان الذي يتم تصوير فيه أحداث العمل ، فهو اسم صريح حقيقة وطبيعة هذه الأسماء جزء من صناعة الدراما .

وأكد ان اسم صفارة هو اسم جذاب يعطي انطباعا للمشاهدين أنه انذار لشئ معين سواء حكم قضائي أو أكثر من تأويل ، وذلك أمرا جيدا يدعو الجمهور للتفكير في العمل بشكل مختلف .

وأردف قائلا أن المصطلحات الجديدة مثل بابا المجال ، فهو اسم غريب ملفت للنظر حقيقة ، لكن الأهم ماذا يقدم العمل الفني والدرامي ومحتواه على الشاشة .

وقال أيضا أن هذه الأسماء هدفها اثارة الجدل بين الناس ، لأنه لو كان اسم المسلسل صريحا ومباشرا فلن يكون هناك جذبا للمشاهدين ، فسوق الكانتو هدفه الاعتماد على شهرة المكان مثل أسماء مسلسلات في الماضي ” الباطنية ” و” سوق البلح” وهذه صنعة لايستطيع أي مؤلف على تقديمها بصورة مميزة ، لاسيما أن اسم العمل الدرامي أصبح عنصرا مهما للجذب مثل تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل نفسه .