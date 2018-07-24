بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا حرائق الغابات في اليونان

أ ش أصلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، من أجل عشرات الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حرائق الغابات المشتعلة في اليونان، معربا عن دعمه لجهود طواقم الإنقاذ ورجال الإطفاء.وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، أن أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، بعث برقية تعاز

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صلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، من أجل عشرات الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حرائق الغابات المشتعلة في اليونان، معربا عن دعمه لجهود طواقم الإنقاذ ورجال الإطفاء.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، أن أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، بعث برقية تعازي إلى الشعب اليوناني وسلطات الكنيسة عقب مقتل 74 شخصا على الأقل في حرائق الغابات.

وجاء في البرقية أن البابا فرنسيس شعر بحزن شديد لسماع أنباء الموت والدمار التي حدثت جراء تلك الحرائق، كما أعرب بابا الفاتيكان عن تضامنه مع جميع المتضررين من هذه المأساة.

وكانت السلطات اليونانية أعلنت – في وقت سابق اليوم – مقتل 74 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح جراء الحرائق.