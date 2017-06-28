بابا الفاتيكان يدعو لخفض سن التقاعد وإفساح المجال للشباب

صرح بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأربعاء بأنه يتعين تخفيض فترات عمل كبار السن أو تخفيض سن التقاعد لتوفير فرص عمل للأجيال الأصغر سنا، مجددا الدعوة إلى العدالة الاجتماعية.

وقال البابا فرنسيس :”إن هناك حاجة ملحة لعقد اجتماعي إنساني جديد، عقد اجتماعي جديد للعمل يقلل ساعات العمل لمن هم في نهاية حياتهم الوظيفية لتوفير عمل للشباب، الذين لهم حق وواجب في العمل”.

وأضاف خلال مقابلة مع نقابة عمالية إيطالية مرتبطة بالكاثوليك إن “المجتمع الذي يجبر الأكبر سنا على العمل لفترة طويلة جدا ويجبر جيلا بأكمله من الشباب على عدم العمل … هو مجتمع غبي وقصير النظر”.

كما انتقد فرنسيس (80 عاما) ما يطلق عليه اسم “التقاعد الذهبي” الذي يوفر مكافآت سخية لفئات مختارة من العمال الإيطاليين، وقال إن العمل ينبغي أن يرافقه “ثقافة الراحة الصحية … وهذا ليس كسلا، وإنما ضرورة إنسانية”.

وكثيرا ما ينتقد البابا أزمة بطالة الشباب في أوروبا، ويرى أن هذا ينفر الشباب من تكوين أُسَر. إلا أن كثيرين من خبراء الاقتصاد ينفون أن يكون إخراج من هم أكبر سنا من سوق العمل من شأنه توفير فرص لمن هم أصغر سنا.