بابا الفاتيكان يبارك مسار رحلة العائلة المقدسة لمصر

البابا: مصر هى أرض الحضارة والتاريخالمال-خاص شارك صباح اليوم يحيى راشد وزير السياحة على رأس وفد مصرى رسمى رفيع المستوى فى القداس الذى أقامه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والذى بارك خلاله أيقونة رحلة العائلة المقدسة فى مصر. وقد ألقى البابا فرانسيس كلمة للحاضرين الناطقين باللغة

البابا: مصر هى أرض الحضارة والتاريخ

المال-خاص

شارك صباح اليوم يحيى راشد وزير السياحة على رأس وفد مصرى رسمى رفيع المستوى فى القداس الذى أقامه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والذى بارك خلاله أيقونة رحلة العائلة المقدسة فى مصر.

وقد ألقى البابا فرانسيس كلمة للحاضرين الناطقين باللغة العربية رحب خلالها بالحضور خاصة بالوفد المصرى المشارك فى حضور القداس لمباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة التى قدمت إلى أرض مصر للفرار من بطش وظلم الملك هيرودس.

كما أشار البابا فى كلمته إلى أنه يتذكر بمودة ” الزيارة الرسولية ” لأرض مصر الطيبة ولشعبها الكريم، والتى وصفها بأنها ” الأرض المباركة عبر العصور بدم الشهداء والأبرار الثمين والتى عاش فوقها القديس يوسف والعذراء مريم والطفل يسوع والكثير من الأنبياء”.

واختتم كلمته ببعض العبارات التى أكد خلالها أن مصر هى” أرض التعايش والضيافة .. أرض اللقاء والتاريخ والحضارة”.

وأكد وزير السياحة أهمية هذا الحدث معربا عن سعادته البالغة به، مثمنا مباركة بابا الفاتيكان لأيقونة رحلة العائلة المقدسة للمرة الأولى لا سيما لما يمثله الفاتيكان من مكانة ككيان روحى مهم للمسحيين حول العالم خاصة المذهب الكاثوليكى.

وأشار راشد إلى أن إدراج مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة المصرية يصب فى صالح الترويج لنمط السياحة الدينية الذى يجذب شرائح كبيرة من السائحين حول العالم لزيارة مصر، كما أنه يُلقى بمزيد من الضوء على المقصد المصرى.

كما التقى قداسة البابا فرانسيس وزير السياحة، وأعقب ذلك لقاء مع مسئولى مؤسسة الحج فى الفاتيكان لبحث آلية لاعتماد مسار العائلة المقدسة إلى مصر.