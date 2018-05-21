بابا الفاتيكان لأحد المثليين: الله خلقكم هكذا ويحبكم كما أنتم

إعداد– عبدالغفور أحمد محسنقال كارلوس كروز وهو مثلي تعرض للتحرش من بعض الكهنة في الكنيسة الكاثوليكية التشيكية، إن بابا الفاتيكان أخبره بأن الله "خلقه شاذًا وأن ميوله الجنسية لا تهم".وتابع كروز الذي قضى 3 أيام مع البابا في الفاتيكان خلال أبريل الماضي ناقش فيها حياته الجنسية والانتهاكات التي

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

قال كارلوس كروز وهو مثلي تعرض للتحرش من بعض الكهنة في الكنيسة الكاثوليكية التشيكية، إن بابا الفاتيكان أخبره بأن الله “خلقه شاذًا وأن ميوله الجنسية لا تهم”.

وتابع كروز الذي قضى 3 أيام مع البابا في الفاتيكان خلال أبريل الماضي ناقش فيها حياته الجنسية والانتهاكات التي تعرض لها على يد كاهن تشيلي، أن البابا قال له: “خوان كارلوس.. هذا لا يهم.. لقد خلقك الله هكذا ويحبك كما أنت.. والبابا يحبك كما أنت، ويجب أن تحب نفسك ولا تقلق مما يقوله الناس”.

وكلمات فرانسيس هي أكثر التعليقات قبولًا للمثلية الجنسية تصدر من قائد للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وهي تختلف إلى حد كبير مع تعاليم الكنيسة التي تعتبر المثلية الجنسية ضد الطبيعة، وتتعارض مع شريعة الله.

وقال كروز لـ”سي إن إن” إن بعض أساقفة شيلي سعو لتصويره على أنه منحرف كي يسهل اتهامه بالكذب إزاء شهادته بالتعرض للتحرش.

وسبق أن حكم الفاتيكان بإدانة فيرناندو كاراديما الكاهن الذي تحرش بكروز في عام 2011.

ورفض جريج بيرك المتحدث باسم الفاتيكان التعليق على ما قاله كروز وأوضح :”لا نعلق عادة على محادثات البابا الخاصة”.

ويوم الجمعة الماضي ، قدم جميع الأساقفة في تشيلي استقالتهم إلى البابا فرانسيس بعد قمة طارئة استمرت 3 أيام في الفاتيكان لمناقشة فضيحة تحرشات جنسية في الكنسية التشيلية.