بابا الفاتيكان: الهجوم على أناس يصلون جلب آلامًا عظيمة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنوقف البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا حادث الروضة الإرهابي في شمال سيناء، وقال إن "الضحايا كانوا يصلون في تلك اللحظة .. ونحن أيضًا نصلي حدادا عليهم"، وفقا لما نقله موقع "فوكس نيوز".وقال البابا إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الما



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

وقف البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا حادث الروضة الإرهابي في شمال سيناء، وقال إن “الضحايا كانوا يصلون في تلك اللحظة .. ونحن أيضًا نصلي حدادا عليهم”، وفقا لما نقله موقع “فوكس نيوز”.

وقال البابا إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، “جلب آلاما عظيمة” ، مضيفا أنه واصل الصلاة على القتلي والجرحي “ولكل المجتمع الذي تعرض لضرر شديد”.

وكان البابا قد عبر في برقية سابقة عن إدانته القوية للهجوم.

وتسبب حادث تفجير عبوة ناسفة لمسجد الروضة أثناء صلاة الجمعة بقرية الروضة في شمال سيناء في سقوط 310 شهداء وما يزيد على 120 مصابًا، بينهم أطفال .