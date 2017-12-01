بابا الفاتيكان : الله موجود في قلوب الروهينجا

رويترزاستخدم البابا فرنسيس، اليوم، كلمة ”روهينجا“ للمرة الأولى خلال جولته الحالية لآسيا، للإشارة إلى اللاجئين الذين هربوا بأعداد كبيرة من العنف في ميانمار.وقال البابا، في كلمة مرتجلة بعد الاجتماع مع 16 لاجئًا نقلوا إلى داكا عاصمة بنجلاديش من مخيماتهم في كوكس بازار قرب الحدود م

رويترز





استخدم البابا فرنسيس، اليوم، كلمة ”روهينجا“ للمرة الأولى خلال جولته الحالية لآسيا، للإشارة إلى اللاجئين الذين هربوا بأعداد كبيرة من العنف في ميانمار.

وقال البابا، في كلمة مرتجلة بعد الاجتماع مع 16 لاجئًا نقلوا إلى داكا عاصمة بنجلاديش من مخيماتهم في كوكس بازار قرب الحدود مع ميانمار، إن الله موجود أيضًا في قلوب ”الروهينجا“.

وأضاف: ”باسم كل من اضطهدوكم وآذوكم أطلب منكم الصفح. أناشد قلوبكم الكبيرة أن تمنحنا الصفح الذي ننشده“.

وفرّ أكثر من 625 ألفًا من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش في أواخر أغسطس، بعد حملة من جيش ميانمار ردًّا على هجمات نفذها مسلحون من الروهينجا على مواقع أمنية. ومعظم الروهينجا بدون جنسية وتنظر لهم ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية على أنهم مهاجرون بشكل غير مشروع.

وبدا البابا متجهمًا عندما روى كل فرد من أفراد المجموعة، التي شملت 12 رجلًا وأربع نساء بينهن فتاتان، قصصهم عبر مترجمين في ختام الاجتماع.

وفي أول محطة من جولته، بميانمار، لم يستخدم البابا كلمة روهينجا لوصف اللاجئين، وهي مصطلح ترفض الحكومة والجيش استخدامه.