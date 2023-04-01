بائع متجول يقتل عامل مدرسة في الدقهلية.. والمتهم: «شاهدني أسرق دورات المياه»

توصلت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي إلى حل لغز العثور على جثمان عامل داخل مدرسة في محافظة الدقهلية ، بعدما ارتكب جريمة قتله بائع متجول ليتمكن من سرقة الأدوات الصحية في دورة مياه المدرسة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

كان مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة عامل – مقيم بدائرة المركز- داخل المدرسة محل عمله الكائنة بدائرة المركز.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة بائع متجول -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة أدوات صحية من دورات مياه المدرسة.

وقال المتهم إنه أثناء تواجده بالمدرسة فوجئ بدخول المجني عليه فاعتدى عليه بالضرب بماسورة حتى فارق الحياة، واستولى على هاتف المجني عليه، مجموعة من الأدوات الصحية.

وبإرشاده ضبط الهاتف المستولي عليه والأداة المستخدمة في الواقعة، مشيرًا إلى بيع المسروقات لعميله شخص -له معلومات جنائية، سىء النية، مقيم بمحافظة القليوبية- وأمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.