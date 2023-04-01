بائع خضراوات ينهي حياة سائق «تروسيكل» ليسرقه في القليوبية

أنهى بائع خضراوات حياة سائق “تروسيكل” حتى يتمكن من سرقة المركبة المملوكة له، وذلك عقب استدراجه بدعوى شراء بعض البضائع، ثم طعنه بسكين ولاذ بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من القبض على الجاني.

كان مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق مركبة تروسيكل.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة بائع خضار.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر باستدراج المجني عليه بمركبة التروسيكل قيادته بزعم شراء بعض الخضروات، ولدى وصوله لمكان العثور اعتدى عليه بسلاح أبيض “سكين” فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولى على المركبة ولاذ بالفرار.

وبارشاده ضبطت مركبة التروسيكل المستولي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.