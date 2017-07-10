بائعو الدراجات بعد زيادات البنزين.. مصائب قوم عند قوم فوائد

هبة حامد:رغم أنها لم تسلم من الزيادات التي طالت جميع السلع، لكن تكلفة استهلاكها لا تقارن بالزيادات التي تعرضت لها تكلفة استهلاك السيارات بعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة، لتصبح الدراجات قبلة جديدة لشريحة كبيرة من المواطنين، وتتزايد نسبة مبيعاتها 15% بحسب تقديرات بعض التجار."مصائب قوم عند قوم فوا



هبة حامد: رغم أنها لم تسلم من الزيادات التي طالت جميع السلع، لكن تكلفة استهلاكها لا تقارن بالزيادات التي تعرضت لها تكلفة استهلاك السيارات بعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة، لتصبح الدراجات قبلة جديدة لشريحة كبيرة من المواطنين، وتتزايد نسبة مبيعاتها 15% بحسب تقديرات بعض التجار. “مصائب قوم عند قوم فوائد”.. هذا ما ينطبق على وضع محال بيع الدراجات، فبينما اتخذ البعض قرارًا بتقليل استخدام سياراته توفيرًا للبنزين، اتخذ آخرون قرارًا باستبدال وسيلة الانتقال من السيارات إلى شراء العجل توفيرًا لاستهلاك البنزين، وهو ما أدى إلى إحياء سوق الدراجات نسبيًا مقارنة بالفترات الماضية. مصطفى السيد، مالك إحدى محال الدراجات في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، يقول إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا نسبيًا على شراء الدراجات، مقارنة بالفترات الماضية والتي كان يعاني فيها السوق من حالة ركود مثله مثل باقي أسواق السلع الأخرى، إلا أن زيادات البنزين الأخيرة ساعدت المستهلكين على إتخاذ قرار استبدال وسيلة الإنتقال من السيارات إلى العجل توفيرًا للاستهلاك والنفقات. وتوقع السيد، أن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد إقبالًا ملحوظًا خاصة لفئة الشباب على شراء الدراجات، والتي اعتبرها أنها الوسيلة الأنسب في ظل الزيادات المستمرة لأسعار البنزين. ولفت إلى أن أسعار الدراجات شهدت زيادات خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعويم، قائلًا أن نسبة الززيادة زادت عن 40%، إلا أن ما يتم إنفاقه على الدراجات ليس إلا ثمن الشراء فقط، ولكنها لا تحتاج إلى مصروفات بصفة دورية مثلما يحدث عند استهلاك السيارات وهو ما يجعلها أكثر توفيرًا في ظل الوضع الإقتصادي الحالي. وفي المقابل اعتبر أحمد منصور، طالب جامعي، إن الإعتماد على استخدام السيارة في الفترة المقبلة قرارًا خاطئًا سواء للطالب أو للموظف محدود الدخل، قائلًا: “أسعار زيادات البنزين الجديدة تؤكد على أن استخدام السيارات كوسيلة تنقل ما هو إلا قرار اختياري من صاحبه باستهلاك كل مصادر دخله لتموين سيارته، وهو قرار خاطىء في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية كافة”. وأشار منصور إلى أنه قرر شراء دراجة كبديل عن استخدام السيارة، وهو ما سيوفر في النفقات، مؤكدًا على أن هذا القرار سيكون الأنسب للمسافات القريبة أو التي تسمح باستخدام الدراجات كوسيلة انتقال.