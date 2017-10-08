بائعو الأعلام بمصر.. الفوز رزق والخسارة بخسارتين

قبل ساعتين من مباراة مصيرية لمصر مع فريق الكونغو، يمنح الفوز فيها لمصر تذكرة الصعود لمونديال روسيا هبة حامد بهتافات يرددونها، ربما تختلف لهجتها إلا أنها تتوحد على الدعاء بالفوز، يحاول بائعو الأعلام مداعبة المارة وراكبي السيارات، واقناعهم بالشراء لتشجيع…

قبل ساعتين من مباراة مصيرية لمصر مع فريق الكونغو، يمنح الفوز فيها لمصر تذكرة الصعود لمونديال روسيا



هبة حامد

بهتافات يرددونها، ربما تختلف لهجتها إلا أنها تتوحد على الدعاء بالفوز، يحاول بائعو الأعلام مداعبة المارة وراكبي السيارات، واقناعهم بالشراء لتشجيع المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا.

يفترش بائعو الأعلام الأرصفة ويتخذون من الإشارات منفذ بيع لهم مرددين “النصر لمصر”.

“المكسب رزق والخسارة خسارتين لينا”.. بهذه العبارة أكد مصطفى عابد، بائع أعلام في منطقة المعادي، أن فوز المنتخب في أي مباراة يفتح أبواب رزق لبائعي الأعلام في ظل زيادة الإقبال احتفالًا بالفوز.

وقال عابد إن مباراة اليوم هي الأهم لأنها مرتبطة بالتأهل لكأس العالم، وفوز المنتخب سيدفع بالمواطنين لشراء الأعلام احتفالًا.

وأضاف: “في أي مباراة يتركز بيع الأعلام في المحافظة التي سيلعب فيها الفريق أو المنتخب”.

واستطرد “ربما تكون هناك بعض المحافظات الأخرى يباع فيها الأعلام وصافرات التشجيع أمام المقاهي وغيرها، إلا أن مباراة اليوم، هي حلم للمصيين، وفوز المنتخب فيها سيكون عاملا رئيسيا في فرحة الشعب”.

و أشار إلى أن “عملية بيع الأعلام في هذه المباراة ليست فقط بغرض البيع، وإنما جميعنا يحلم بفوز المنتخب”

“لو المنتخب فاز أنا هوزع الأعلام دي ببلاش”.. هذا وعد عابد في حالة فوز المنتخب المصري، مشيرا إلى أن الرزق سيكون هو فرحة المصريين، وليس فقط ثمن العلم، حسب تعبيره،



يذكر أن ستاد برج العرب سيستقبل خلال الساعتين المقبلتين، مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتأهل لمونديال روسيا 2018.